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拚重掌黨權徐圖2024？朱立倫動作頻頻引遐想

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣（左）、前主席朱立倫（右）兩人親切互動，出席由台北市議員徐巧芯發起的日知學塾結業式，破解外界對兩人的心結疑慮。記者林俊良/攝影
國民黨主席江啟臣（左）、前主席朱立倫（右）兩人親切互動，出席由台北市議員徐巧芯發起的日知學塾結業式，破解外界對兩人的心結疑慮。記者林俊良/攝影

國民黨前主席朱立倫近來動作頻頻，不僅積極回應時政、走訪全台基層，還與黨籍立委串連，成立大智庫，還在高雄市長補選提名過程，與黨中央隔空較勁「誰不懼戰」戲碼，被解讀劍指明年黨主席改選，徐圖再戰2024總統大位。

不過熟悉朱立倫思維的黨內人士表示，當前國民黨的最大難關在於高雄市長補選要先止血，2022縣市長選舉現任者都要順利連任，之後才有2024總統大選誰來參戰的問題，朱現在只是引入外面的資源要幫助黨，外界解讀言之過早。

但該黨內人士也坦言，若把時間軸線拉長，從高雄市長補選到2022縣市長選舉，過程中黨內應該就會思考，下屆黨主席人選與2024總統大選黨提名參選人是否需要更強的母雞？是否需要一條可能更正確的路線。

國民黨遭逢2020重大敗選後，黨內一度希望朱立倫重作馮婦參選補選黨主席，但最後仍由青壯派領袖江啟臣殺出，順利接手黨機器。在江初接任時，黨內氣氛耳目一新，還讓親朱立委私下抱怨，朱不選2020黨主席補選是錯誤決定。

但在高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，一度傳出韓陣營要提罷免無效之訴，拉長高雄市長補選備戰期，包含江啟臣、朱立倫都被點名是遷戶籍南征合適人選，雖黨中央立即發新聞稿澄清，但朱陣營確順勢表態不畏戰，就被解讀與江陣營較勁。

在5月初國民黨智庫人事底定後，朱立倫卻於6月中大動作自行成立藍軍大智庫，再被解讀是要「另立黨中央」、「組反攻指揮部」，吹哨、舉旗舉動，讓挺朱人士士氣大振，卻也讓黨中央危機意識提升。

這段期間「韓江結盟抗朱」議題被刻意操作，更讓支持者與朱陣營重疊程度遠高於韓陣營的江啟臣陣營感受到有人劍指明年黨主席選舉的企圖。外界則解讀，朱立倫錯過2020重掌黨權機會，了解其中之苦，明年定會再戰主席，徐圖2024。

熟悉朱立倫思維的黨內人士緩頰，現在不論是誰當黨主席，都要面臨國民黨品牌重建、黨論述再造的難題，就像江啟臣現在無法迴避黨務改革馬蜂窩一樣，現任國民黨主席本來就不是一個容易的位置，外界解讀未盡事實。

朱立倫 國民黨 高雄市 江啟臣

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