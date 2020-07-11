林佳龍屢惹議？蘇貞昌：他講的確實是各種狀況、有心解決

行政院長蘇貞昌今天到中角灣沙灘參加衝浪活動時，被問到交通部長林佳龍最近有一些發引起一些爭議，如旅行社的這一些發言。蘇貞昌表示，林部長非常認真地在處理交通部相關業務，全國這樣不停的跑，碰到問題，他也不躲避，直接出來面對，他講的確實是各種狀況，是有心要把它解決。

媒體詢問，最近林部長有一些發言，確實有引起一些爭議，像是旅行社的這一些發言，是不是會提醒林部長講話要清楚一點，不要讓民眾再引起誤會？

蘇貞昌說，其實林部長非常認真地在處理交通部相關業務，全國這樣不停的跑，碰到問題，他也不躲避，直接出來面對，而且做各種呼籲都是非常的善意，而且他講的確實是各種狀況，他是有心要把他解決。

蘇貞昌表示，他都會要求各部會，我們講的，也許聽的人沒有了解清楚，我們就再講再講。這個他不只是要求交通部，其實我要求各個部會，所以不要因為我講了哪一個部會，就說這個是對林佳龍，上次講的就說是對陳時中，不必如此。