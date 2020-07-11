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林佳龍屢惹議？蘇貞昌：他講的確實是各種狀況、有心解決

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林佳龍屢惹議？蘇貞昌：他講的確實是各種狀況有心解決。記者游明煌／攝影
林佳龍屢惹議？蘇貞昌：他講的確實是各種狀況有心解決。記者游明煌／攝影

行政院長蘇貞昌今天到中角灣沙灘參加衝浪活動時，被問到交通部長林佳龍最近有一些發引起一些爭議，如旅行社的這一些發言。蘇貞昌表示，林部長非常認真地在處理交通部相關業務，全國這樣不停的跑，碰到問題，他也不躲避，直接出來面對，他講的確實是各種狀況，是有心要把它解決。

媒體詢問，最近林部長有一些發言，確實有引起一些爭議，像是旅行社的這一些發言，是不是會提醒林部長講話要清楚一點，不要讓民眾再引起誤會？

蘇貞昌說，其實林部長非常認真地在處理交通部相關業務，全國這樣不停的跑，碰到問題，他也不躲避，直接出來面對，而且做各種呼籲都是非常的善意，而且他講的確實是各種狀況，他是有心要把他解決。

蘇貞昌表示，他都會要求各部會，我們講的，也許聽的人沒有了解清楚，我們就再講再講。這個他不只是要求交通部，其實我要求各個部會，所以不要因為我講了哪一個部會，就說這個是對林佳龍，上次講的就說是對陳時中，不必如此。

蘇貞昌認為，他作為閣揆帶領內閣，隨時都一定要盯緊，就如同部長也是要盯緊他底下的局長、處長，這種樣子一樣的道理，都只有一個觀點，就是只有一個政府，政府要會做事，做事要讓民眾了解。林佳龍部長是口才很好的人，也是一直都是在解決問題，實在應該多給他加油，他其實也是給他支持加油。

林佳龍屢惹議？蘇貞昌：他講的確實是各種狀況有心解決。記者游明煌／攝影
林佳龍屢惹議？蘇貞昌：他講的確實是各種狀況有心解決。記者游明煌／攝影

蘇貞昌 林佳龍 旅行社

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