真的要小心應對！蘇貞昌：國人赴港港版國安法可管到你

行政院長蘇貞昌今天到新北市中角灣國際衝浪基地參加活動，被問有關港版國安法的問題，蘇貞昌說，現在突然出現這麼一部惡法，真的要小心應對，尤其是國人赴港，在自由民主談論什麼都不受侷限的台灣，可是港版國安法卻可以管到你。

媒體詢問陸委會官網現在設置的港版國安法專區，也開放系統，讓民眾赴港澳的時候可以登錄，那是不是擔心說，國人因應國安法，未來到香港可能會被消失？

蘇貞昌回應說，港版國安法受各國非常大的抨擊，各國都祭出對應的措施，台灣跟香港其實往來綿密，現在突然出現這麼一部惡法，真的要小心應對，尤其是國人赴港，在自由民主談論什麼都不受侷限的台灣，可是港版國安法卻可以管到你，如果你自己跑到香港去，或過境香港，因此可能會陷入險地，因此陸委會會給國人各種參考資料，希望大家要小心。

蘇貞昌並說，香港在中國控制下又有了這一部惡法，恐怕不是你所習慣，自由、民主開放的台灣，大家要小心應對，各種作法都要非常小心，同時也更要珍惜有主權的台灣，有自由、民主的台灣是多麼的可貴，大家要更好好地捍衛。