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博恩夜夜秀稱各陣營錢都有收 黃國昌：未付過任何錢
監察院公布2020總統大選政治獻金收支，意外揭露政治人物上網路節目「博恩夜夜秀」必須付費。不過，時代力量前立委黃國昌今天在臉書後援會表示，兩次受邀上該節目，經驗很愉快，製作單位也從未提及錢的事，自己更從未付過任何錢。
製作「博恩夜夜秀」的薩爾泰娛樂公司昨表示，博恩夜夜秀是娛樂節目，只是題材比較政治；2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。在薩爾泰娛樂的網路Youtube頻道上，共有2部黃國昌上節目影片，一部是在2018年8月25日播出；另一部則是在去年7月25日播出。
黃國昌說，由於有一些朋友來信詢問，因此一併回答，兩次受邀上博恩夜夜夜秀，從未付任何錢，博恩來上自己的直播，更沒錢付他；話雖如此，但薩泰爾本是娛樂事業，而非公益或媒體事業，向希望上節目的人收費，應該沒什麼問題。
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