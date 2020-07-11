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賴清德、鄭文燦2024之爭開打？ 黨內人士：言過其實

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
賴清德8日參訪研華科技。 圖／聯合報系資料照（記者曾健祐攝影）
賴清德8日參訪研華科技。 圖／聯合報系資料照（記者曾健祐攝影）

民眾黨主席柯文哲表態已在準備2024總統選舉，民進黨中的熱門人選副總統賴清德及桃園市長鄭文燦動向也受到矚目。賴清德日前參訪桃園的人工智慧物聯網業者，鄭文燦未出席，而鄭文燦下周一前往台南出席活動，前者被解讀是王不見王，後者則被說成是鄭踩賴的地盤。黨內人士說，炒炒新聞是無仿，但都言過其實了。

賴、鄭較勁的說法，來自於賴清德在周三前往桃園研華公司的行程。當天鄭文燦沒有出席，但蔡英文總統五月初參訪華研時，鄭文燦全程陪同。緊接著，鄭文燦下周一將前往台南市出席桃園市議會民進黨黨團府會聯繫餐會，另外還有一個市政交流的行程，由於台南被視為賴清德的大本營，因此，鄭文燦到台南，有不少遐想的空間。

蔡總統在今年拿下創紀錄的817萬票，狠狠地重創國民黨，更為民進黨下屆總統選舉立下一個相對樂觀的起點。被黨內認定是未來接班人選的鄭文燦，與貴為副總統的賴清德，兩人的動作，格外引起注意，外界普遍認為，四年後的民進黨總統人選，不出這兩個人之外。

熟知內情的人士表示，賴清德上任後，行程大約分幾類，一類是蔡總統交付的，比較屬於專案性，例如參訪口罩國家隊的廠商、研究單位等，一種就是總統與副總統辦公室協調後的行程，最後一種是賴清德自己安排的私人行程，多半不公開。從六月初疫情緩解後，賴清德在外行程，通知立委到場是歷任總統及副總統行之有年的安排慣例，但，這一個多月下來，賴勤跑基層的密度與幅度，其用意不言可喻。

不過，賴清德的行程，有的會事先通知縣市長或立委，更多是前一天才通知，但未必一定要出席。

4日陪同賴清德參訪桃園業者的立委鄭運鵬就說，研華的行程是前一天通知，畢竟是自己的選區，他當天先獲得民進黨立法院黨團總召柯建銘同意而沒去參加法案協商，才確定可以回桃園一趟，因此，賴清德看到他的時候，還有些意外。

至於鄭文燦，從今年總統大選後，就碰上新冠肺炎疫情，疫情初期主要的關鍵在邊境管制，而桃園又是重中之重，壓力非常大，鄭文燦每天的行程，幾乎都沒有漏掉桃園機場及週邊的機構，等疫情逐漸緩減後，鄭的母親病情惡化住院，後來不幸辭世，上周才剛辦完後事，根本無暇顧及其他。

對於外界提及的台南行程，鄭文燦幕僚表示，城市交流本來就是市府的業務項目之一，民進黨執政縣市互通有無，也是常有的事，不用多做臆測。

黨內人士說，競爭未來必然會有，但現在就說民進黨下屆總統人選提前開打，是言過其實，也太早了，一位才剛上任副總統，另一位必須把任期做滿，兩年後的九合一大選，民進黨要先挺過，接下來的總統選舉才有機會。

鄭文燦 賴清德

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