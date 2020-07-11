空戰優勢漸失 柯文哲備戰2024強化陸戰組織

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前在電視專訪中，對2024大選首度正面明確表態，「我還是照這樣準備，準備選總統」。民眾黨立委蔡壁如表示，2020才剛過一半，談2024時間還太早，不過民眾黨會持續透過地方選舉，深入地方了解民意。民眾黨人士分析，在年輕族群、網路宣傳等原本強項逐漸失去優勢後，發展地方組織穩紮穩打會是柯問鼎2024鴨子划水的策略之一。

近來不論是高雄市長補選、屏東縣崁頂鄉長補選，或是台中原住民自治區和平區長補選，民眾黨無役不與。蔡壁如說，深入地方選戰是練兵也是學習，透過小地方選舉能夠了解基層，並不會因為地方小就不重視，例如今天就要開票的屏東崁頂鄉長補選，包括柯文哲在內，黨內也相當認真在輔選。

民眾黨人士指出，柯文哲網路聲量確實有衰退趨勢，不利於角逐2024，加上最近「跟風說」事件影響，年輕族群支持度亦有減少；總體而言，網路聲量本來就有起有落，不容易長時間維持高點，因此補救空戰之餘，發展更可靠的陸戰、經營地方組織也要同步進行，這不僅擴大民眾黨基本盤，也是為柯2024做準備。

柯文哲若投入2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘是否會支持。郭家軍、民眾黨立委高虹安表示，2024時間尚早，且郭台銘近來對政治的關注多聚焦在政策面而非政壇動向，時間也多分配在AI、健康醫療事業上，並未針對此議題有進一步看法。