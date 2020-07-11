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前總統陳水扁搬回台南住東區 市長黃偉哲歡迎
總統陳水扁今天在LINE群組宣告「住過5都的阿扁要搬家了」。他說除了葉落歸根，也可以就近照顧母親陳李慎。台南市長黃偉哲得知表示，陳前總統本身就是台南人，兒子媳婦也在台南執業，落葉歸根是好事，也會對陳前總統的維安與生活便利多留意，「歡迎陳前總統回台南」。
陳水扁表示，住過5都的阿扁要搬家了，終於回到新的台南古都。葉落歸根，又可以就近照顧家母，但就醫仍在高雄長庚，仍會南高兩頭跑。
放眼台灣要像阿扁一生住過6都的不會太多。阿扁在台南出生長大，北漂台北就讀大學成家立業，再到新北土城、桃園龜山、台中南屯進修，最後南漂高雄鼓山。由於抗拒不了黃昏故鄉台南親情的呼喚，最后遷到台南市東區。他也曝光了新家的擺飾，掛了3幅畫作分別是：陳錦芳教授的《520我愛你 載歌載舞》、張振宇館長的《禁忌的年代》和陳嬋娟老師的《來自阿扁的請安問好》。
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