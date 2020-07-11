橋科閃躲環評？ 陳其邁駁斥吳益政：請吳再多了解清楚

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁和民眾黨參選人吳益政今天都有安排高雄市橋頭區的行程，對於中央與高雄市近年都列為重要建設的橋頭科學園區，吳益政批評陳其邁和執政黨以模糊的名稱閃躲工業區應有的環評，且規畫之前未與橋科用地原有的有機農協商。陳其邁表示，行政院已經開過多次的會議，且在相關網站上也有資訊可查，請吳多了解之後再說。

吳益政批判力推橋科的陳其邁和執政黨，指其推動橋科時，用智慧型園區這樣模糊的名詞閃躲工業區應做的環評，而且橋科選定的台糖之地本來已發展有機農業，可是橋科一來，沒有跟當地人討論，也消滅了有機農業。

陳其邁被問到此事時先請吳再多了解整個橋頭科學園區的發展，因為此案行政院已經開過多次會議，包括如何招商、環評、都市計畫變更的程序、中央地方如何共同促進產業發展，同時也能兼顧到農民權益的保障。

陳其邁說，有關農場的部份，他在行政院時，也請行政院祕書長李孟諺跟農委會協調，都希望能創造雙贏，也會有完整的配套措施。

陳表示，行政院、農委會及相關的部會一方面希望未來在發展高科技的產業，讓高雄、台南的高科技走廊能連成一片，能形成全世界最先進的半導體產業聚落，也是國家最重要的經濟建設；另一方面也希望照顧農民，會有配套措施，相關的協商也一直都在進行。