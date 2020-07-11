民眾黨員大會人數不足 柯文哲：想辦法找人

民眾黨8月2日將召開黨員大會，沒想到報名人數嚴重不足，柯文哲今天率台北市府團隊南下雲林參訪被問到人數不足該怎麼辦，柯文哲直言，人數不足就想辦法趕緊找人，他也認為國體體育館太偏僻，所以有些人就不想來。

有人建議地點可選在南港展場，柯文哲則說，租金太貴了，租不起，所以就盡量趕緊想法找人來參加。

對於陳佩琪臉書po文，說媒體人評論「XX黨可以在台灣執政20年」，她聽完立刻說「應該不是20年，而是千秋萬世、永續執政吧」....，柯文哲今天被問到此事時，也當著太太面前說，今天帶她出來，就是為了不讓她有時間再寫臉書，至於她寫什麼並不清楚，回去再好好跟她溝通。

柯文哲回答太太臉書的問題時，站在旁邊陳佩琪的臉直接貼到柯的肩邊，似乎要更仔細聽老公如何回答。

至於屏東民眾黨也推人參選鄉長補選的看法，柯文哲說等選舉結果出來再說。有媒問也問到來雲林是否會韓國瑜見面，柯文哲說，今天是專程來拜訪雲林，還是讓他（韓）好好休息，不要去打擾他。媒體轉頭問雲林縣長張麗善是否有作柯韓見面的安排，張麗善笑著回說，沒有，他和他（柯韓）交情比較好。

柯文哲今天帶領40多名市府主管和台北媒體到雲林參訪，預計在雲林停留兩天一夜，將到各農場景點參觀，雲林縣長張麗善表示，該行程今年三月就敲定，因疫情才延至現在，台北是消費端，雲林是供應商，到雲林來看看，了解雲林風情和農業，她代表雲林歡迎之至。