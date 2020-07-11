【即時短評】聶永真是設計之王

與綠營關係友好的「幫推」、「投石」兩間公司，自2016年民進黨執政以來承攬政府標案金額達8千多萬元，一場總統大選，這兩家公司也獲得蔡英文陣營近3000萬元宣傳費，可說是肥水不落外人田。但其實蔡英文二任總統就職紀念啤酒及郵票的設計案，都限制只能標給聶永真，看來，聶永真如果不是蔡友友，就一定是設計之王。

聶永真在設計專業上，當然有相當的實力，不但是國際大型設計賽事及金曲獎專輯包裝獎獲獎常客，也是國際平面設計聯盟首位台灣會員。2016年替蔡英文操刀競選總統的選戰視覺設計，讓聶永真吸引到更多台灣人的目光。

其實聶永真與政治的連結，或許要從更早的太陽花學運開始，當時聶永真就曾藉由群眾集資在紐約時報刊登捍衛民主的全版廣告；今年又再次透過民眾募資，在紐約時報刊登「Taiwan can help」廣告。

只不過，就算如此豐沛的設計資歷，是否就能讓第14及15任兩次總統就職紀念的郵票及啤酒包裝案，都由聶永真一手承包？

查閱政府電子採購網決標公告可以發現，這兩次總統就職的紀念郵票設計，中華郵政都是採取限制性招標(未經公開評選或公開徵求)，都是由聶永真的「永真急制設計工作室」得標，決標金額分別為34萬8000元及35萬元，第15任的預算金額及決標金額，更是1塊不差的35萬。

至於兩次紀念啤酒包裝設計，台灣菸酒公司也都是交給聶永真承包，差別在與，政府電子採購網只能找到第15任的決標公告，預算金額、決標金額都是52萬5000元，但卻找不到第14任時的決標公告。

聶永真的設計功力，當然有其獨到之處，因此從可以查的三筆決標金額來看，也許有點委屈。只不過，就算是委屈，讓一位與綠營多有互動的設計師，可以用限制性招標的方式取得標案，在觀感上難免會有瑕疵。難道，台灣只有一位設計師，還是聶永真是設計之王？

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