快訊

被盜的「被盜藝術展」？日本挑戰人性的「開放偷竊實驗展」

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】聶永真是設計之王

聯合報 / 本報記者程平
第14任總統就職紀念的郵票及啤酒。 本報資料照
第14任總統就職紀念的郵票及啤酒。 本報資料照

與綠營關係友好的「幫推」、「投石」兩間公司，自2016年民進黨執政以來承攬政府標案金額達8千多萬元，一場總統大選，這兩家公司也獲得蔡英文陣營近3000萬元宣傳費，可說是肥水不落外人田。但其實蔡英文二任總統就職紀念啤酒及郵票的設計案，都限制只能標給聶永真，看來，聶永真如果不是蔡友友，就一定是設計之王。

聶永真在設計專業上，當然有相當的實力，不但是國際大型設計賽事及金曲獎專輯包裝獎獲獎常客，也是國際平面設計聯盟首位台灣會員。2016年替蔡英文操刀競選總統的選戰視覺設計，讓聶永真吸引到更多台灣人的目光。

其實聶永真與政治的連結，或許要從更早的太陽花學運開始，當時聶永真就曾藉由群眾集資在紐約時報刊登捍衛民主的全版廣告；今年又再次透過民眾募資，在紐約時報刊登「Taiwan can help」廣告。

只不過，就算如此豐沛的設計資歷，是否就能讓第14及15任兩次總統就職紀念的郵票及啤酒包裝案，都由聶永真一手承包？

查閱政府電子採購網決標公告可以發現，這兩次總統就職的紀念郵票設計，中華郵政都是採取限制性招標(未經公開評選或公開徵求)，都是由聶永真的「永真急制設計工作室」得標，決標金額分別為34萬8000元及35萬元，第15任的預算金額及決標金額，更是1塊不差的35萬。

至於兩次紀念啤酒包裝設計，台灣菸酒公司也都是交給聶永真承包，差別在與，政府電子採購網只能找到第15任的決標公告，預算金額、決標金額都是52萬5000元，但卻找不到第14任時的決標公告。

聶永真的設計功力，當然有其獨到之處，因此從可以查的三筆決標金額來看，也許有點委屈。只不過，就算是委屈，讓一位與綠營多有互動的設計師，可以用限制性招標的方式取得標案，在觀感上難免會有瑕疵。難道，台灣只有一位設計師，還是聶永真是設計之王？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聶永真 紐約時報 蔡英文

延伸閱讀

影／蔡英文參拜南投宮廟拔樁 南投縣長選戰提前開打

黃氏兄弟瑋瑋被逼出櫃 聶永真怒轟爆料者「去死」

家樂福搶推馬祖高粱酒總統就職紀念酒 經典收藏別錯過

2020年總統就職紀念酒曝光！5款「台灣價值」限量預購

相關新聞

下屆黨揆之爭開打？ 朱立倫與江啟臣活動大合照分兩地

國民黨前主席朱立倫動作頻頻，被解讀意在與現任主席江啟臣競爭明年黨魁。朱、江上午在台北市議員徐巧芯「日知學塾」活動同台，兩...

前立委蔡啟芳肺阻塞末期 台大醫院接受肺部移植手術

民進黨嘉義縣立委蔡易餘父親、昔日立院「三寶」之一的前立委蔡啟芳，肺阻塞末期，住進台大醫院，昨晚院方通知可做肺部移植手術，...

蘇貞昌：裝冷氣全國小朋友獲益 也解決地方政府困難

行政院長蘇貞昌今天到中角灣沙灘參加衝浪活動時，被問到裝冷氣的問題，蘇貞昌說，冷氣裝了之後，全國的小朋友都獲益，各地方政府...

前總統陳水扁搬回台南住東區 市長黃偉哲歡迎

總統陳水扁今天在LINE群組宣告「住過5都的阿扁要搬家了」。他說除了葉落歸根，也可以就近照顧母親陳李慎。台南市長黃偉哲得...

橋科閃躲環評？ 陳其邁駁斥吳益政：請吳再多了解清楚

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁和民眾黨參選人吳益政今天都有安排高雄市橋頭區的行程，對於中央與高雄市近年都列為重要建設的橋...

民眾黨員大會人數不足 柯文哲：想辦法找人

民眾黨8月2日將召開黨員大會，沒想到報名人數嚴重不足，柯文哲今天率台北市府團隊南下雲林參訪被問到人數不足該怎麼辦，柯文哲...

【即時短評】聶永真是設計之王

與綠營關係友好的「幫推」、「投石」兩間公司，自2016年民進黨執政以來承攬政府標案金額達8千多萬元，一場總統大選，這兩家...

下屆黨魁之爭啟動？ 朱、江同聲：國民黨只有防綠聯盟

國民黨主席明年改選，但前主席朱立倫近來已動作頻頻，讓黨秘書長李乾龍受訪直言「明眼人都知道有企圖心」，也提早引爆朱與現任主...

民眾黨滅黨危機？ 蔡壁如：黨員大會資訊尚未傳出去

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政的競選團隊今天繼續單車行程，一早從岡山出發抵達橋頭鳳橋宮，立委蔡壁如全程陪同。針對近日報名...

柯文哲2024選總統 陳佩琪酸：沒有這些要跟人家選什麼

台北市長柯文哲前晚在電視專訪中明確表態2024選總統，妻子陳佩琪昨晚發在臉書指出，最近看到柯文哲他辛苦又常挨罵，後來就在...

【總編開箱】網紅收了蔡總統的錢 業配文真相來得太遲

監察院昨天公布今年總統大選政治獻金收支明細，其中最大亮點是與綠營關係友好的「幫推」、「投石」兩間公關公司，得到蔡英文陣營59筆宣傳費，總金額約2934萬元，績效搶眼。

監院公布總統大選收支 蔡韓錢砸在政治公關

監察院昨天公布二○二○年總統大選政治獻金收支明細，宣傳費用是藍綠支出最大項目，其中很大一部分流向專長網路行銷的政治公關公...

熱門新聞

上「博恩夜夜秀」要付錢？蔡英文出價不到韓國瑜一半

前立委蔡啟芳肺阻塞末期 台大醫院接受肺部移植手術

發三倍券？陳水扁酸「三杯歉」：不如舉杯三致歉

新增2名境外移入 美國、阿曼台商染疫返國

開直播談林昶佐不回黨內 時力議員意外曝失戀：我被甩了

藍委抗議無效 NCC正副主委陳耀祥、翁柏宗獲立院同意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。