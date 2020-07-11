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下屆黨揆之爭開打？ 朱立倫與江啟臣活動大合照分兩地

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫動作頻頻，被解讀意在與現任主席江啟臣競爭明年黨魁。朱、江上午在台北市議員徐巧芯「日知學塾」活動同台，兩人雖相敬如賓，但不僅致詞時互有較勁，大合照時也分隔兩地，讓主辦單位誤稱朱為主席時還趕緊道歉。記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫動作頻頻，被解讀意在與現任主席江啟臣競爭明年黨魁。朱、江上午在台北市議員徐巧芯「日知學塾」活動同台，兩人雖相敬如賓，但不僅致詞時互有較勁，大合照時也分隔兩地，讓主辦單位誤稱朱為主席時還趕緊道歉。記者周志豪／攝影

國民黨主席江啟臣（左）、前主席朱立倫（右）兩人親切互動，出席由台北市議員徐巧芯發起的日知學塾結業式，破解外界對兩人的心結疑慮。記者林俊良/攝影
國民黨主席江啟臣（左）、前主席朱立倫（右）兩人親切互動，出席由台北市議員徐巧芯發起的日知學塾結業式，破解外界對兩人的心結疑慮。記者林俊良/攝影
國民黨前主席朱立倫動作頻頻，被解讀意在與現任主席江啟臣競爭明年黨魁。朱、江上午在台北市議員徐巧芯「日知學塾」活動同台，兩人不僅致詞時互有較勁，大合照時也分隔兩地，讓主辦單位誤稱朱為主席時還趕緊道歉。

朱立倫致詞時表示，21世紀全球化、市場化，經濟快速成長的狀況之下，年輕人愈來愈對公共服務少了信心、少了興趣，大部分的民眾與年輕人關心的是私領域與企業，在座學員還願意對公共服務表達興趣，讓他佩服。

朱立倫說，在國民黨「這麼慘、這麼爛、這麼小」的最壞情況下大家還願參與一個跟藍營、國民黨有關聯活動。過程中朱還跟台下的江啟臣道歉，「對不起喔，江主席，我的意思是說過去這段時間民眾的比喻，的確是如此」，江微笑回應。

朱立倫指出，台灣需要的是民主制衡與兩黨制，不是一黨獨大，國民黨絕對還是有理想、有抱負的政黨，還是有很多年輕人願意投入；大家不一定要跟國民黨站在一起，但可以跟社會公理、正義站在一起，有非常多的議題值得大家關心。

朱立倫說，政治不一定是「大家看到的立法院吵吵鬧鬧」，不一定是大家想到的爭權奪利，政治可能是關心社會、長輩、年輕、弱勢、能源、勞工、社會平權的議題，太多議題都值得關注，這就是政治。

江啟臣致詞時則說，政治與公共事務參與是要實做的，是要親身參與、體驗的，唯有經過親自的參與跟體驗之後，才能最了解政治實務會遇到的困難，不同的環境底下要用什麼方法來處理、解決。

江啟臣說，像朱立倫提到的國民黨現在的處境也是一樣，他沒有擔任黨主席來從事實做的工作，也很難想像以前朱當主席時所面臨黨內包含人、錢、選舉提名、各縣市地方黨部與議會、立院黨團溝通協調等問題。

也許是朱立倫與江啟臣兩人下屆黨魁之爭的議題正熾熱，活動現場主持人稱朱立倫為「朱主席」時，還趕緊道歉表示「不好意思，前主席」，讓與會者會心一笑。

有趣的是，江啟臣與朱立倫受訪時不斷強調團結，但在最後與學員三波大合照時，朱立倫早已站定中間貴賓主位，江啟臣卻始終突兀的站在角落，換場過程朱一度走近江，江卻仍保持一定距離，留下兩人分隔老遠的大合照。

國民黨前主席朱立倫動作頻頻，被解讀意在與現任主席江啟臣競爭明年黨魁。朱、江上午在台北市議員徐巧芯「日知學塾」活動同台，不僅致詞時互有較勁，大合照時也分隔兩地，讓主辦單位誤稱朱為主席時還趕緊道歉。記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫動作頻頻，被解讀意在與現任主席江啟臣競爭明年黨魁。朱、江上午在台北市議員徐巧芯「日知學塾」活動同台，不僅致詞時互有較勁，大合照時也分隔兩地，讓主辦單位誤稱朱為主席時還趕緊道歉。記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫動作頻頻，被解讀意在與現任主席江啟臣競爭明年黨魁。朱、江上午在台北市議員徐巧芯「日知學塾」活動同台，兩人雖相敬如賓，但不僅致詞時互有較勁，大合照時也分隔兩地，讓主辦單位誤稱朱為主席時還趕緊道歉。記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫動作頻頻，被解讀意在與現任主席江啟臣競爭明年黨魁。朱、江上午在台北市議員徐巧芯「日知學塾」活動同台，兩人雖相敬如賓，但不僅致詞時互有較勁，大合照時也分隔兩地，讓主辦單位誤稱朱為主席時還趕緊道歉。記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣（右）、前主席朱立倫（左）兩人親切互動，出席由台北市議員徐巧芯發起的日知學塾結業式，破解外界對兩人的心結疑慮。記者林俊良/攝影
國民黨主席江啟臣（右）、前主席朱立倫（左）兩人親切互動，出席由台北市議員徐巧芯發起的日知學塾結業式，破解外界對兩人的心結疑慮。記者林俊良/攝影

朱立倫 江啟臣 國民黨

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