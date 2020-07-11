下屆黨魁之爭啟動？ 朱、江同聲：國民黨只有防綠聯盟

國民黨主席明年改選，但前主席朱立倫近來已動作頻頻，讓黨秘書長李乾龍受訪直言「明眼人都知道有企圖心」，也提早引爆朱與現任主席江啟臣明年黨魁之爭。朱、江上午在台北市議員徐巧芯「日知學塾」活動上同稱，現在只有防綠聯盟。

江啟臣表示，相關拉幫結派傳言都是外界子虛烏有、空穴來風的捕風捉影，不會影響國民黨現在團結大於一切、大於勝負的目標與態度；他與朱立倫平常就有連繫，與朱也互相知道彼此今天會來，都來為徐巧芯與所有年輕學員們加油打氣。

江啟臣說，國民黨目前環境相當艱困，歷屆黨主席包含朱立倫在內，大家此時此刻最想做的一件事情就是協助、幫忙，讓國民黨在改革、面臨挑戰上，都能克服眼前的困難。

朱立倫也說，他跟江啟臣共識就是一起努力，江在黨內，他在外面，只有凝聚愈多力量支持國民黨才有希望，「若只單靠黨內力量是絕對不可能成功」；黨現在這麼慘、這麼小，怎麼爭？怎麼鬥？不要被綠營見縫插針，藍營若隨之起舞就很慘。

對李乾龍所稱的「企圖心」，朱立倫說，「我們每一位都有企圖心，大家都有企圖心」；再重申他跟江啟臣有一個共識，都是希望國民黨愈來愈好，他與江絕對不會被見縫插針，也不會隨之起舞。

外傳李乾龍受訪後，朱立倫曾憤怒傳簡訊跟江啟臣抗議。朱表示，他沒有生氣，與江啟臣兩人也常傳簡訊，他簡訊最後一句話是「令人費解」，意思就是綠營還在搞這些東西，那江也馬上回傳，「我們都是有什麼話就說什麼」。

朱立倫還提到，那天他在蘭嶼，還傳給江啟臣說蘭嶼風光明媚，但還是得趕回來參加那天在三重由李乾龍做東的歷任黨主席餐會。

談到敏感話題，與朱立倫一起受訪的江啟臣也趕快打圓場插話表示，「我們今天有一個共同的企圖心，就是為年輕人」。朱也接話稱，「今天每一位年輕人都有企圖心，都是未來中華民國的希望」。

媒體追問，黨內傳出江啟臣與朱立倫各自拉黨內要角結盟、對峙，江啟臣也主動表示，「我們只有防綠聯盟」，朱立倫也附合稱「我們現在只有防綠聯盟，防朱（房租）要去問房東有沒有這件事」。

朱立倫說，這段時間綠營一定是希望藍營愈亂愈好、紛爭愈多愈好，但「主席（指江啟臣）也很清楚」，今天日知學會剛開始辦時，很多人也把他定位成另一個系統，其實哪有，「我們通通都是同一個系統」，今天國民黨單靠單一的來做都不夠。