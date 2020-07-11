民眾黨滅黨危機？ 蔡壁如：黨員大會資訊尚未傳出去

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政的競選團隊今天繼續單車行程，一早從岡山出發抵達橋頭鳳橋宮，立委蔡壁如全程陪同。針對近日報名參加民眾黨黨員大會人數稀少一事，蔡壁如表示，可能是資訊尚未傳出去，藉此呼籲大家一起來，民眾黨已經一歲了。

民眾黨預計8月2日召開黨員大會，從7月開放報名至今，據傳僅千餘人報名參加，距離6千人門檻有極大差距，外界視為台北市長柯文哲面臨「滅黨危機」，不利未來的總統之路。

立委蔡壁如今早參與吳益政的「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動，受訪時表示，民眾黨8月2日在林口體育館開黨員大會，黨部傳來，報名者不是很踴躍，可能是資訊沒有傳出去，很多人打電話說沒接到通知，在此呼籲大家一起來，民眾黨8月即將一歲了。