前立委蔡啟芳肺阻塞末期 台大醫院接受肺部移植手術

民進黨嘉義縣立委蔡易餘父親、昔日立院「三寶」之一的前立委蔡啟芳，肺阻塞末期，住進台大醫院，昨晚院方通知可做肺部移植手術，蔡易餘與2名兄弟商量，決定讓父親接受手術，上午推前手術房，手術預計10小時。

蔡易餘上午貼臉書及父親躺病床照片說，「上午8點，我父親會進入手術房，昨晚11點緊急通知了哥哥扶原，並且委由弟弟易達代表我們三兄弟，共同決定父親接受肺部移植手術！

謝謝台大醫院徐紹勛醫師帶領的醫護團隊，還有邱泰源醫師協助種種細節，生命就是大自然最好的安排，願一切美好！」大批親友、網友、支持者，留言祝福早日康復。

上個月副總統賴清德到太保市探視蔡啟芳，蔡啟芳過去是老菸槍，長期飽受肺阻塞所苦；蔡易餘說，父親長期肺阻塞，情況不好，已到末期，一直等候肺器官移植，終於等到好消息，台大肺部移植手術今年至今成功6例，去年10多例。

66歲蔡啟芳出身嘉義縣布袋鎮政治世家，祖父蔡仁、父親蔡長銘都任嘉義縣議員，父親蔡長銘是黃派要角，曾任第七、八屆副議長及第九屆議長，蔡易餘接棒父親政治連任立委。

蔡啟芳1984年因一清專案入獄，出獄後1989年參選嘉縣增額立委落選；1990年當選布袋鎮長；1991年當選嘉義市第二屆國大代表；1996年當選不分區國大代表及黨團召集人；蔡啟芳參政曾2次絕食，一次是當布袋鎮長抗議縣長陳適庸收回統包鄉鎮市工程，一次是為兒子立委輔選，抗議賄選不公。

2004年，蔡啟芳連任第六屆立委，與民進黨立委林重謨、侯水盛的問政風格口無遮攔，大小爭議不斷，被外界戲稱為民進黨「三寶」，但3人不以為意，而且還組成三寶連線聯合競選。