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柯文哲2024選總統 陳佩琪酸：沒有這些要跟人家選什麼
台北市長柯文哲前晚在電視專訪中明確表態2024選總統，妻子陳佩琪昨晚發在臉書指出，最近看到柯文哲他辛苦又常挨罵，後來就在臉書寫了一些話給先生看《在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅》第二天獲柯大大的讚美一番，她寫了6年臉書， 還是第一次聽到讚美，不過她一點都高興不起來， 還真想對柯翻白眼。
陳佩琪說，「天啊！ 這不是大家都知道的事嗎，只有你不知道？」；「得媒體者得天下，選舉時自己爭議的事，沒有媒體討論，一點壓力也沒有，反之一點芝麻大豆的事，就有媒體天天開節目檢討你，誰受的了？ 你從政這麼久，會不知道？」
陳佩琪說，有次兩人聊到兩大黨的選舉策略，柯教她說，XX黨過去有龐大黨產，所以選舉無往不利，現在被抄得差不多了， 所以就變得不知道怎麼選舉了；「那XX黨選舉都很成功，也是用黨產？」她好像學生在聽教一樣，聽得仔細「聽好，他們選舉不用黨產，而是用〝藏富於民〞的方式在選舉， 所以誰都選不贏他啦。」
陳佩琪說，其實她也不笨，聽了都會記得，而且還會把它延伸再發揚光大一番， 所以後來在臉書又加了一段給他看，《 還要有前瞻、風電、紓困、振興計畫才行， 你什麼都沒有，是要跟人家選什麼？ 》其實整段還要加上國營事業的預算和人事任命權才算完整啦。
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