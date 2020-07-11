柯文哲2024選總統 陳佩琪酸：沒有這些要跟人家選什麼

台北市長柯文哲前晚在電視專訪中明確表態2024選總統，妻子陳佩琪昨晚發在臉書指出，最近看到柯文哲他辛苦又常挨罵，後來就在臉書寫了一些話給先生看《在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅》第二天獲柯大大的讚美一番，她寫了6年臉書， 還是第一次聽到讚美，不過她一點都高興不起來， 還真想對柯翻白眼。

陳佩琪說，「天啊！ 這不是大家都知道的事嗎，只有你不知道？」；「得媒體者得天下，選舉時自己爭議的事，沒有媒體討論，一點壓力也沒有，反之一點芝麻大豆的事，就有媒體天天開節目檢討你，誰受的了？ 你從政這麼久，會不知道？」

陳佩琪說，有次兩人聊到兩大黨的選舉策略，柯教她說，XX黨過去有龐大黨產，所以選舉無往不利，現在被抄得差不多了， 所以就變得不知道怎麼選舉了；「那XX黨選舉都很成功，也是用黨產？」她好像學生在聽教一樣，聽得仔細「聽好，他們選舉不用黨產，而是用〝藏富於民〞的方式在選舉， 所以誰都選不贏他啦。」