下周決戰監委人事同意權 藍矛頭對準陳菊

立法院昨天進行考試委員和國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權案投票，在國民黨立委拒投、民進黨具有絕對人數優勢下，人事同意權皆如預期輕騎過關。真正的導火線將發生在下周登場的監察委員人事同意權，國民黨團已揚言全力杯葛，矛頭對準監察院長被提名人陳菊。

國民黨團總召林為洲說，絕不接受監委酬庸名單，「不會讓他們好過」。國民黨革實院長羅智強也成立「野台政論平台」，從下周一起，連續五天在立法院外演說抗議，藍營裡應外合。民進黨團書記長鍾佳濱說，評估國民黨團重兵最可能集結在十七日投票日當天，強力杯葛讓投票無法進行；十四日陳菊到立院備詢則是「媒體場」，國民黨團將爭取輿論曝光。

綠營為防在野黨突襲，票匭旁都加派兩名立委守護投票箱。記者許正宏／攝影

立法院昨天上午舉行考委人事同意權案投票，考試院正副院長被提名人黃榮村、周弘憲都獲得過半數的六十五張同意票，九位考委被提名人也全數過關。國民黨立委進議場但未投票，並高喊「反對政治酬庸」、「廢考監，拒投票」；台灣民眾黨立委未進場投票，時代力量三位立委皆投下反對票。

昨天投票時，民進黨立委林淑芬並未領票，引發關注。林淑芬說，因為有一位考委被提名人是她的二親等，依法應迴避。民進黨團書記長鍾佳濱說，林淑芬事前有向黨團報備，且是基於利益迴避才未領票，是否違反黨紀，內部會再討論。

ＮＣＣ人事同意權投票昨天下午登場，正副主委被提名人陳耀祥、翁柏宗皆獲過半數的六十五張同意票，其他委員林麗雲、王維菁、蕭祈宏也如期通過。

國民黨立委進場領票，但在選票塗鴉並寫上「ＮＣＣ髒兮兮」、「總統府認證東廠」等字眼，並將選票攜出議場外表達拒投立場。林為洲說，日前總統府駭客電郵提到，ＮＣＣ被提名人陳耀祥、林麗雲、王維菁都是親綠學者，可用來打擊特定媒體、電視台，ＮＣＣ將來根本要打造為「新聞東廠、傳播東廠」。

民進黨發言人顏若芳抨擊，國民黨踐踏國會議員的尊嚴，作秀成分居多。