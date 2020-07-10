柯文哲嘆2024難選贏 陳佩琪：要選上要有網軍

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲嘆2024選得贏的機會不大。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書貼文表示，「在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅」。本報資料照片
台北市長柯文哲嘆2024選得贏的機會不大。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書貼文表示，「在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅」。本報資料照片

台北市長柯文哲將挑戰2024總統大位，柯接受專訪時也坦言，現階段選得贏的機會不大。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書貼文表示，「在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅」。

陳佩琪說，這段貼文柯文哲還大大讚美她一番。陳說，她寫了6年臉書， 還是第一次聽到柯文哲讚美，不過一點都高興不起來， 還想對柯翻白眼，「天啊！ 這不是大家都知道的事嗎，只有你不知道？」

陳佩琪也提到，甚至有次她跟柯文哲聊兩大黨選舉策略， 柯說，「XX黨過去有龐大黨產，選舉無往不利，現在被抄得差不多了， 所以變得不知道怎麼選舉。」至於XX黨選舉都很成功， 柯則說，「他們選舉不用黨產，而是用『藏富於民』的方式在選舉， 所以誰都選不贏他們啦。」

陳佩琪說，她也不笨，後來在臉書又加了一段，「還要有前瞻、風電、紓困、振興計畫才行， 你什麼都沒有，是要跟人家選什麼？ 」陳說，其實整段還要加上國營事業的預算、和人事任命權才算完整。

陳佩琪表示，得媒體者得天下，選舉時自己爭議的事，沒有媒體討論，一點壓力也沒有，反之一點芝麻大豆的事，就有媒體天天開節目檢討，誰受的了？ 「柯從政這麼久，會不知道？」

陳佩琪也說，她跟柯文哲結婚30年，或許甜蜜不似過往， 但先生遇到困難， 她也不至於到袖手旁觀的地步，心存善念，盡力而為，「選輸失業了， 回來給我養就好。」

陳佩琪 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲小內閣再傳異動 社會局長劉志光到任3個月要走人

回應柯文哲 國台辦：兩岸都市沿正確軌道合作有利民眾

影／聽首爾市長疑輕生 柯文哲驚：怎會自己把自己幹掉!

堅持辦雙城論壇走不同的路？柯文哲：比兩岸一家仇好

相關新聞

發三倍券？陳水扁酸「三杯歉」：不如舉杯三致歉

中央政府發振興三倍券，前總統陳水扁今天在line貼文，以「三杯歉vs三倍券」為題表示，與其發放「三杯（倍）券」，不如表逹...

怕蘇貞昌再發飆？工作人員金山中角灣努力打掃

新北市中角灣國際衝浪基地在去年12月23日揭牌，但行政院長蘇貞昌到場揭牌時，發現沙灘有木頭、石塊、漁網，當場發飆說「難怪...

藍委抗議無效 NCC正副主委陳耀祥、翁柏宗獲立院同意

立法院今天下午進行國家通訊傳播委員會人事同意權案投票，主委被提名人陳耀祥、副主委翁柏宗獲出席立委過半票數同意出任。

柯文哲嘆2024難選贏 陳佩琪：要選上要有網軍

台北市長柯文哲將挑戰2024總統大位，柯接受專訪時也坦言，現階段選得贏的機會不大。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書貼文表示，「...

憂黨員大會流會 民眾黨將動員組織文宣衝出席數

民眾黨預定8月2日舉辦黨員大會，但近日傳出恐人數不足流會。對此，民眾黨發言人蔡峻維表示，主席柯文哲確實擔憂人數不足，日前...

蔡英文開支票捷運延伸南投 林明溱：希望總統說到做到

蔡英文總統今天走訪南投縣，南投縣民殷盼「台中捷運延伸到南投」及「中興大學遷校中興新村」兩大訴求，蔡英文允諾指派專人負責全...

視察空勤總隊 蔡總統：國家有義務照顧人才、培育人才

蔡英文總統今天到空勤總隊的台中駐地視察，並宣布從七月開始，增加飛行員的攬才留才獎金，提高飛航人員、修復人員、共勤機組員的...

影／紫南宮多回饋地方社福 讓蔡英文認為值得學習

總統蔡英文今天下午前往竹山克明宮、紫南宮參香還願之旅，得到不少地方民眾的歡迎，當得知兩大宮廟平時都特別關注地方事務，特別...

蔡培慧布局南投縣長選舉 馬文君、許淑華強調團結合作

總統蔡英文今天到南投縣參拜宮廟，力挺行政院中辦執行長蔡培慧參選下屆南投縣長意味濃厚，藍營基層擔心衝擊南投縣長選舉。國民黨...

影／NCC被提名人同意權投票 藍委領票塗鴉抗議

立法院下午進行NCC被提名人同意權投票，投票前國民黨立委齊聚在議場一角，商量杯葛投票的對策後，一行人紛紛上前領票，並將選...

立法院同意 陳耀祥為NCC主委

立法院會今天下午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案投票，NCC主委被提名人陳耀祥，經過出席立委過半數同意通過

NCC人事案民眾黨反對 時力對新任委員有期待

立法院今天下午進行NCC人事同意權投票。民眾黨團幹事長高虹安表示，黨團將將投下反對票；時力黨團總召邱顯智表示，會對現任於...

熱門新聞

上「博恩夜夜秀」要付錢？蔡英文出價不到韓國瑜一半

直播／新增2名境外移入個案 指揮中心下午2時臨時記者會

新增2名境外移入 美國、阿曼台商染疫返國

美國務院通過今年第二波對台軍售 約182億元

開直播談林昶佐不回黨內 時力議員意外曝失戀：我被甩了

總統大選政治獻金 蔡英文透支2400萬 韓國瑜結餘3000萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。