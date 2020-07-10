柯文哲嘆2024難選贏 陳佩琪：要選上要有網軍

台北市長柯文哲將挑戰2024總統大位，柯接受專訪時也坦言，現階段選得贏的機會不大。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書貼文表示，「在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅」。

陳佩琪說，這段貼文柯文哲還大大讚美她一番。陳說，她寫了6年臉書， 還是第一次聽到柯文哲讚美，不過一點都高興不起來， 還想對柯翻白眼，「天啊！ 這不是大家都知道的事嗎，只有你不知道？」

陳佩琪也提到，甚至有次她跟柯文哲聊兩大黨選舉策略， 柯說，「XX黨過去有龐大黨產，選舉無往不利，現在被抄得差不多了， 所以變得不知道怎麼選舉。」至於XX黨選舉都很成功， 柯則說，「他們選舉不用黨產，而是用『藏富於民』的方式在選舉， 所以誰都選不贏他們啦。」

陳佩琪說，她也不笨，後來在臉書又加了一段，「還要有前瞻、風電、紓困、振興計畫才行， 你什麼都沒有，是要跟人家選什麼？ 」陳說，其實整段還要加上國營事業的預算、和人事任命權才算完整。

陳佩琪表示，得媒體者得天下，選舉時自己爭議的事，沒有媒體討論，一點壓力也沒有，反之一點芝麻大豆的事，就有媒體天天開節目檢討，誰受的了？ 「柯從政這麼久，會不知道？」

陳佩琪也說，她跟柯文哲結婚30年，或許甜蜜不似過往， 但先生遇到困難， 她也不至於到袖手旁觀的地步，心存善念，盡力而為，「選輸失業了， 回來給我養就好。」