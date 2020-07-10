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NCC召開連江通訊與傳播座談會 支持縮短數位落差

中央社 / 連江縣10日電
連江縣長劉增應。聯合報系記者邱瓊玉／攝影
連江縣長劉增應。聯合報系記者邱瓊玉／攝影

NCC在連江縣政府會議室召開「109年連江地區通訊與傳播座談會」，針對馬祖有線電視數位化與行動通訊服務進行商討，為離島數位基礎建設、縮短數位落差提供建議。

國家通訊傳播委員會（NCC）在馬祖馬不停蹄，今日會同連江縣政府與有線電視、電信服務業者召開「109年連江地區通訊與傳播座談會」，針對馬祖在地商業模式，與備戰5G發展、通訊設備品質建設進行商討。

馬祖有線電視數位化，自民國106年到109年，投入建置合計近新台幣3600萬元，終於在6月底完成100%數位化轉型，業者祥通有線電視表示，未來將朝建置備援傳輸、提供更便民數位加值服務努力。

在人口數1萬3049人的馬祖，中華電信擁有1.1萬用戶，4G基地台涵蓋率最綿密，未來將持續建設5G，提供地區優質行動寬頻服務，提升智慧水網、智慧觀光導覽、AR互動與遠距看診、智慧病房等智慧醫療服務，並對台馬航線改善訊號強度。

連江縣縣長劉增應表示，通訊跟傳播對馬祖離島發展至關重要。連江縣政府提出增設台灣到馬祖第4條國際海底電纜；改善馬祖電信通訊品質，克服被中國電信蓋台情況；建構5G多元應用需求的建設；提高馬祖地方光纖到府的涵蓋率，落實數位平權；達到用人在地化，鼓勵數位資訊人員留用目標。

針對馬祖數位需求，NCC代理主委陳耀祥呼籲中華電信業者給予地方政府支持，善用前瞻基礎建設計畫經費，投注離島相關建設；並請業者針對馬祖使用超過20年的海底電纜狀況與增置需求，進行先行規劃評估，而國際化海纜牽涉國安議題，須再考量。未來也會支持離島縮短數位落差、提升公益服務，提供地方需求，創造地方永續發展。

馬祖 NCC 航線

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