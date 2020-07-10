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蔡英文開支票捷運延伸南投 林明溱：希望總統說到做到

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱希望蔡英文總統承諾中捷延伸南投、中興大學遷到中興新村能說到做到。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱希望蔡英文總統承諾中捷延伸南投、中興大學遷到中興新村能說到做到。記者江良誠／攝影

蔡英文總統今天走訪南投縣，南投縣民殷盼「台中捷運延伸到南投」及「中興大學遷校中興新村」兩大訴求，蔡英文允諾指派專人負責全力促成；南投縣長林明溱聞訊積極回應指出，這兩項大建設，如果成真，「南投縣民做夢都會笑，我當縣長一定全力配合出錢出力讓中央說到做到」，也真心期待蔡總統不是開選舉支票，能夠早日公布推動時間表。

林明溱說，南投鄉親爭取台中捷運延伸到草屯、南投，已經太多年，而中興大學遷校中興新村，更是從精省開始南投人捨不得放棄的夢想，過去有太多中央大官空口白話、光說不練的猛開空頭選舉支票，就是不曾真正給過南投人確確實實的答案與具體推動期程和計畫。

蔡英文主動提出要讓台中捷運延伸到南投，也對中興大學遷校中興新村，當場回應做出允諾，林明溱說，他相信蔡總統這回不是在開無法兌現的選舉支票，南投縣政府財政再困難，就算要擴大舉債，也會配合讓「中捷延伸南投案」及「中興大學遷校中興新村」的南投人美夢成真，他當縣長就算再困難也一定說到做到。

林明溱說，南投縣民要的是中央早日拿出具體計畫及推動時間表，最好能在年底前就定案並著手推動，這絕對是所有南投人的福氣。

中興新村 中興大學

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