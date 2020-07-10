視察空勤總隊 蔡總統：國家有義務照顧人才、培育人才

蔡英文總統今天到空勤總隊的台中駐地視察，並宣布從七月開始，增加飛行員的攬才留才獎金，提高飛航人員、修復人員、共勤機組員的鐘點費，也會加速充實駐地設施和人力，給空勤總隊更完整的支持。她表示，重要的是人才，國家有義務照顧人才、培育人才，讓最優秀的人才願意為國家服務，這樣國力才會強盛。

蔡總統說，她很重視對國家人才的照顧，特別是冒著危險守護我們的空中英雄。每當天災、意外等緊急狀況發生，在第一時間起飛，出動救援的寶貴生命的，就是內政部的空中勤務總隊。

蔡總統表示，空勤總隊的飛行員，經常要在惡劣天候中，冒險執行救災、救難、救護等任務。過去16年來，他們拯救了7100條生命，等於守護了7100個家庭。

蔡總統指出，為了感謝這群空中英雄的辛勞，今天到空勤總隊的台中駐地視察，宣布從七月開始，增加飛行員的攬才留才獎金，提高飛航人員、修復人員、共勤機組員的鐘點費，也會加速充實駐地設施和人力，給空勤總隊更完整的支持。

蔡總統說，重要的是人才，而不只是直升機裝備。我相信，國家有義務照顧人才、培育人才，讓最優秀的人才願意為國家服務，這樣國力才會強盛。空中救災是專業而危險的工作，讓我們再次向守護全國民眾安全的空勤總隊夥伴們致敬。