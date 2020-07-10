影／紫南宮多回饋地方社福 讓蔡英文認為值得學習

總統蔡英文今天下午前往竹山克明宮、紫南宮參香還願之旅，得到不少地方民眾的歡迎，當得知兩大宮廟平時都特別關注地方事務，特別是聽取紫南宮簡報，每年提供地方就學、安養及長照關懷的回饋補助，特別指示主管宮廟事務的內政部長徐國勇，應以紫南宮為榜樣，協助推廣到國內其他宗教寺廟，以補政府之不足。

蔡總統的南投行，第一次來竹山克明宮拜拜，克明宮主委楊非武指出，很高興向總統介紹認識廟內的神明供奉；由於是入殿參香前，一律以揮手、拱手向民眾問候，參拜時也全程戴上口罩，上香祈福、行三獻禮，陪同人士透露，蔡總統此次專程來到南投4座宮廟參拜，應是聽取幕僚的提醒，在疫情解封後，莫忘選前在各宮廟的承諾，前來一一還願。

蔡總統曾多次來香火最旺的紫南宮祈福，選前更是前來廟裡參香，紫南宮主委莊秋安說，今天是蔡總統第4次來還願了，看到大批民眾圍觀，還笑問是不是發動信眾前來，莊秋安說，「總統還好不是假日來，否則人多到，可能連走都走不動。」