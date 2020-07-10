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蔡培慧布局南投縣長選舉 馬文君、許淑華強調團結合作
總統蔡英文今天到南投縣參拜宮廟，力挺行政院中辦執行長蔡培慧參選下屆南投縣長意味濃厚，藍營基層擔心衝擊南投縣長選舉。國民黨立委馬文君、許淑華被認為是下屆縣長人選，兩人都說，她們有共識會團結合作，不論誰出線代表參選南投縣長都會力挺對方。馬文君也呼籲蔡英文施政要公平，不要將國家資源當成選舉綁樁工具。
蔡培慧擔任中辦執行長後，勤於到南投縣各鄉鎮會勘，要錢給錢要人給人，讓藍營基本盤鬆動。南投縣長林明溱就直接點名，蔡英文在南投縣投下大量資源，就是希望兩年後縣長選舉收回南投縣。
馬文君說，過去中辦執行長只有頭銜，無法給地方經費補助。蔡培慧立委落選後，轉任中辦執行長，中央部會全力力挺，蔡培慧到南投縣會勘，各部會給錢、給人，堪稱是最有權力的執行長，也看出蔡培慧已是蔡英文心中的下屆縣長候選人。
身為南投縣民，中央提供資源協助南投建設她相當歡迎並感謝，不過，這些都是人民的納稅錢，希望民進黨執政要公平，不要將政府資源當成政黨選舉布樁金庫。
立委許淑華說，南投縣長民進黨提前起跑，藍營基層也擔心資源不對等，而國民黨還要經過初選產生，起跑落後民進黨一大截。她和縣長林明溱、立委馬文君都有共識，三人團結合作爭取南投建設，至於縣長人選她和馬文君立委會依黨內規則公平競爭，不論最後是馬文君或由她代表參選縣長，國民黨不會分裂，會力挺對方全力為南投打拚。
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