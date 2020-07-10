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怕蘇貞昌再發飆？工作人員金山中角灣努力打掃

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
主辦單位今天在金山中角灣國際衝浪基地整理環境。記者王敏旭／攝影
主辦單位今天在金山中角灣國際衝浪基地整理環境。記者王敏旭／攝影

新北市中角灣國際衝浪基地在去年12月23日揭牌，但行政院長蘇貞昌到場揭牌時，發現沙灘有木頭、石塊、漁網，當場發飆說「難怪你們不讓我下來！」，明天蘇貞昌將再到中角灣視察活動，主辦單位工作人員今天在活動現場整理環境，不免聯想到是怕蘇貞昌再次發飆。

中角灣國際衝浪基地明天將舉辦衝浪活動，除了有衝浪營體驗還可看到衝浪好手表演，蘇貞昌明天將出席活動。今天是活動前一天，可看見沙灘上已經準備好明日活動用的帳篷與貴賓席，工作人員也不斷在沙灘上往返來回收拾、整理環境。

去年12月底啟用的中角灣國際衝浪基地，在11個月內就「生出來」，當時蘇貞昌與新北市長侯友宜出席揭牌儀式，並參觀基地設施，侯友宜因另有行程先離開，蘇貞昌留下來「突襲」沙灘，發現有木頭、石頭、漁網，當場發飆說「難怪你們不讓我下來！」，認為可利用防風景觀樹木植栽，遮蔽部分民宅，讓海邊風景與視野更美麗。

主辦單位今天在金山中角灣國際衝浪基地整理環境。記者王敏旭／攝影
主辦單位今天在金山中角灣國際衝浪基地整理環境。記者王敏旭／攝影
行政院長蘇貞昌（右一）去年底出席中角灣衝浪基地揭牌時發飆，不滿沙灘滿是垃圾。圖／本報系資料照
行政院長蘇貞昌（右一）去年底出席中角灣衝浪基地揭牌時發飆，不滿沙灘滿是垃圾。圖／本報系資料照

蘇貞昌 中角灣

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