怕蘇貞昌再發飆？工作人員金山中角灣努力打掃

新北市中角灣國際衝浪基地在去年12月23日揭牌，但行政院長蘇貞昌到場揭牌時，發現沙灘有木頭、石塊、漁網，當場發飆說「難怪你們不讓我下來！」，明天蘇貞昌將再到中角灣視察活動，主辦單位工作人員今天在活動現場整理環境，不免聯想到是怕蘇貞昌再次發飆。

中角灣國際衝浪基地明天將舉辦衝浪活動，除了有衝浪營體驗還可看到衝浪好手表演，蘇貞昌明天將出席活動。今天是活動前一天，可看見沙灘上已經準備好明日活動用的帳篷與貴賓席，工作人員也不斷在沙灘上往返來回收拾、整理環境。