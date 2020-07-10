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藍委抗議無效 NCC正副主委陳耀祥、翁柏宗獲立院同意
立法院今天下午進行國家通訊傳播委員會人事同意權案投票，主委被提名人陳耀祥、副主委被提名人翁柏宗皆獲65票同意票，獲出席立委過半票數同意出任。
依照立法院職權行使法規定，國家通訊傳播委員會的委員由行政院長提名，經立法院同意任命之，以院會出席委員的過半數為同意門檻。
立法院長游錫堃在現場宣讀，共有99人領票、14人未領，陳耀祥獲65票同意票、8票不同意票，翁柏宗獲65票同意票、8票不同意票，林麗雲、王維菁獲68票同意票、5票不同意票，蕭祈宏獲65票同意票、8票不同意票。
今天下午兩點半開始投票，民進黨立委兩點十分就在現場排隊準備領票，開始領票後國民黨立委進場領票，領到票後在同意權票上寫「東廠」、「拒投」、「媒體新東廠」等，並未投票。
五位被提名人中，現任委員陳耀祥為續任，林麗雲、王維菁及蕭祈宏3人為新任，除蕭祈宏任期自2020年8月1日至2022年7月31日止外，其餘4人任期均自2020年8月1日起至2024年7月31日止。
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