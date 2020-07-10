NCC人事案民眾黨反對 時力對新任委員有期待

立法院今天下午進行NCC人事同意權投票。民眾黨團幹事長高虹安表示，黨團將將投下反對票；時力黨團總召邱顯智表示，會對現任於NCC的三位被提名人投反對，兩位新任的學者，則會投下贊成票。

高虹安說，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌都拋出數位發展部的概念，但是從媒體報導得知，數位發展部將會從NCC改組，但這次提出的委員人選都不符合社會對數位發展部的期待，因此黨團沒辦法為未來定位爭議不清楚的機關背書。

民眾黨立委蔡壁如表示，執政黨是否承諾黨政軍退出媒體是一大問題，NCC被提名人5人中有4個親綠人士，雖然2人之中有來自台大新聞系、師大大傳系，但是經內部討論之後，仍認為他們沒有具備NCC專業審查的能力，因此決定投反對票。

邱顯智表示，現任的兩位委員（主位、副主委被提名人）以及主秘，在過往執行NCC的業務，舉凡中天換照、附負擔履行狀況追蹤、交易案審查都有執行力不張的狀況，所以投下反對票；兩位新任的學者，則會投下贊成票，期待他們能為NCC帶來新氣象。