抗議NCC將成新聞東廠 國民黨團塗鴉、拒投同意權票

立法院今天下午行使國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權投票，國民黨團發出甲級動員，要黨籍立委領出同意權票後，在同意權票上寫下「拒投東廠」、「髒CC」、「酬庸」等文字抗議後，即將選票攜出議場外表達拒投立場。

國民黨團總召林為洲表示，日前總統府駭客電郵案中曾提到，此次NCC委員提名名單中，包括主委被提名人陳耀祥、委員被提名人林麗雲、王維菁等3人都是親綠學者，將來很好用，可以用來打擊否某些特定媒體、電視台，推薦力挺。

林為洲質疑，若如電郵內容中所指，新任被提名的NCC主委與委員與促轉會前副主委張天欽曾說要打擊藍營的誰誰誰有何不同？這樣的NCC組成，將來也以打擊特定泛藍媒體為目的，與張所稱的東廠有什麼不一樣？

林為洲說，對於該總統府電郵外洩，刑事警察局、總統府資安單位調查了半天卻毫無結果，總統府也沒有完全否認那個電郵內容，既然如此，國民黨團在明知道這些NCC新任被提名委員未來要當新聞傳播打手，怎麼投得下去？投不下去啦。

林為洲指出，NCC主要權責在主管國家通訊傳播，維護新聞自由要靠NCC委員會規範，但此次卻提名這樣的獨立機關人選，根本將來就是要打造為新聞東廠、傳播東廠，國民黨團沒有辦法接受。

在議場外表達訴求時，國民黨立委也紛紛展示寫有「拒投東廠」、「拒投媒體東廠」、「拒投新聞東廠」、「酬庸」、「髒CC」、「新聞自由將死」的NCC委員同意權票表達訴求。林說，總統府既不否認電郵，也不更改提名，國民黨團只能拒絕投票。

國民黨團表達對NCC委員人事同意權票態度與訴求記者會結束後，國民黨立委陳雪生一度要將寫有標語的同意權票帶回議場投入票匭當廢票，表達抗議，讓一起參與記者會國民黨立委拉下，要他「投垃圾桶就好」。