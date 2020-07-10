上「博恩夜夜秀」要付錢？蔡英文出價不到韓國瑜一半

監察院今天公布2020總統大選政治獻金收支明細。蔡英文陣營和韓國瑜陣營的支出明細中，皆有支付給製作「博恩夜夜秀」節目的薩泰爾娛樂公司款項，且支付的時間點前後，正巧蔡、韓兩人都有在該節目中接受專訪或曝光；經統計，韓陣營有兩筆共31.45萬元，蔡陣營有一筆約13萬元。

根據監察院資料，韓陣營在去年11月25日支付9.45萬元給薩泰爾娛樂公司。當天晚上的「博恩夜夜秀」中，主持人曾博恩現場撥打韓國瑜手機號碼，韓本人接聽後，被問及是否願意上「博恩夜夜秀」，以「Yes I Do」回應。另一筆款項是在12月17日，金額為22萬元。4天後，韓隨即前往錄製「博恩夜夜秀」節目。

蔡陣營部分，則在去年5月14日支付給薩泰爾娛樂公司13萬1040元。蔡英文在去年4月時也曾前往錄製「博恩夜夜秀」節目，並在去年4月24日播出。