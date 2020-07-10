政院：國中小冷氣電費由政府負擔 避免浪費有規範

行政院確立兩年內全國中小學班班有冷氣政策後，國民黨立院黨團今提出修法，中小學冷氣電費應中央全額負擔。行政院發言人丁怡銘則表示，國中小現行水電費係由行政院一般性補助款設算，未來國中小電費將併同納入一般性教育補助款水電費設算，但為了不要浪費電，不可能冷氣無限制使用，也會訂定相關規範；另外，高中非義務教育階段，建議仍採現行使用者付費方式辦理。

行政院長蘇貞昌上午視察大屯瀑布區溪流西側步道，行前談到全國中小學裝設冷氣相關議題，他表示，政策是希望無論窮縣市、富有都市孩子都能在舒適環境學習，因此在校園做太陽光電、種樹、節能、減熱，也要教室有冷氣，而冷氣使用上有兩個標準，第一是不浪費電、第二則是公平使用。

丁怡銘受訪時進一步解釋，根據教育部對未來增加電費的支應說明，現行國中小的水電費本來就是由行政院一般性補助款設算，109年度共計匡列約17.29億元，未來考量國中小為義務教育，冷氣全面由國家裝設已視為基本設備，不宜採使用者付費方式負擔電費，爰裝設冷氣後，每年增加用電度數4.05億度所衍生電費10.53億元，包含已裝設者，將併同納入一般性教育補助款水電費設算。

至於高中部分，丁怡銘說，非義務教育階段，將仍採現行使用者付費方式辦理。

丁怡銘表示，為了不要浪費電，冷氣也非無限制使用，將會訂定相關規範，像是超過幾度先開電風扇，溫度達標幾度開冷氣，另外可以的話就要裝設太陽能板與相關節能減碳設施。

另外，嘉義市長黃敏惠投書指出，嘉義市今年9月就將成為全國第一個國中小班班有冷氣的縣市，中央仍應把目前政策的補助費用給嘉義市才合理。丁怡銘則說，現在就是要解決全國性的議題，國家預算得做整體規劃與考量。