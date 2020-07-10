蘇貞昌批馬英九比喻不當 馬辦：蘇有騙神明、人民紀錄

前總統馬英九批評蔡政府「國安五法」跟港版國安法「不遑多讓」，遭行政院長蘇貞昌回批「這種比喻是很不當的」。馬英九辦公室中午再發新聞稿回擊，籲蘇發言前要再三思，多把心思用於政務，近日張仲傑案政院無作為，如何面對人民？

馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，蘇貞昌騙過神明，也騙過人民，紀錄斑斑可考，最近還把蔡總統在陸委會主委任內訂下規定栽到馬前總統頭上；日前在公布三倍券記者會上，蘇曾信誓旦旦說三倍券印製費將只有馬政府消費券的一半，如今8成5民眾都選擇實體三倍券，蘇貞昌要不要再改口？

蕭旭岑表示，蔡政府所修的「國安法五法」不但侵犯人民政治主張權利及思想言論自由，還以國安之名管制網路言論，並侵害憲法第十條所保障的遷徙自由；「反滲透法」對民主及人權的危害更為嚴重，人人都可能被扣上與「境外敵對勢力」勾結的罪名，成為掌權者羅織罪名的工具，猶如戒嚴再現。

蕭旭岑說，各界對「國安法五法」及「反滲透法」危害已多有評論，不解蘇貞昌到底是哪來自信說此等惡法是守護主權跟人民自由安全？蘇至今仍堅持把滯留湖北國人列黑名單，不允許國人的子女「小明」們回台，怎好意思談「守護人民」？

蕭旭岑也提到，近日爆發總統府祕書長蘇嘉全外甥涉及唐榮弊案，唐榮主管機關經濟部不僅不處理，應為該事件負責的人還通通升官了，行政院若還是毫無作為，如何面對人民？