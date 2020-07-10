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回擊藍委指控 蘇嘉全：若無證據不排除司法捍衛清白

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
藍委指蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑遭調查弊案，公文卻被列為密件。 本報資料照
藍委指蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑遭調查弊案，公文卻被列為密件。 本報資料照

總統府秘書長蘇嘉全上午透過臉書表示，「我敢大聲的說，我個人的一切都經得起檢驗，也歡迎檢驗，但是請不要把我的家族與親戚，當作惡意抹黑我的提款機」，這樣的作法不但浪費社會資源，也顯示出攻擊者問政格調的低落。「如果提不出實際證據，仍持續對我進行人格上的污衊，我不排除透過司法捍衛我的清白。」

蘇嘉全外甥張仲傑近日被國民黨指控涉及弊案且調查告報列為密件，引發外界議論，甚至蘇嘉全也被影射牽扯其中，蘇嘉全今天透過臉書表達看法。

蘇嘉全說，去年10月，即有國民黨立委開記者會，宣稱他的外甥張仲傑在唐榮公司服務時涉嫌觸法，並且大力炒作他與張仲傑的關係，隱射他利用職權包庇親戚。直到這幾日，靠近立法院行使監委同意權的時刻，國民黨又再度重彈老調。

蘇嘉全表示，從去年至今，他已數次向社會說明，張仲傑確實是他的外甥，但是張仲傑在唐榮任職超過30年的時間，一切任用升遷，他毫無所悉與干預，如果張仲傑工作中有任何程序或道德瑕疵，請相關單位加以糾正，如果有任何不法，也希望司法能以最嚴格的標準檢驗審判。

蘇嘉全指出，相當遺憾的，即便做出再多聲明，國民黨還是一而再的對他進行人格抹黑，持續的刻意誤導國人與媒體，營造他與唐榮之事有所關連，甚至指控他利用職權關說、循私、包庇親人，針對這一切的指控，國民黨完全沒有提出證據，只是不斷強調張仲傑與我之間的甥舅關係。

蘇嘉全表示，他在家族中排行老么，上有8位兄姐，往下的姪、甥、孫輩更是人數眾多，對於這些早已成年的晚輩，他實在沒有立場去盤點檢視每一個人的工作和行為，更不可能主導親戚的職涯發展。他能夠做的就是自我要求，無時無刻提醒自己謹守分際，堅守清廉與正直，做一個台灣民主化、自由化的墊腳石，直到現在，我依然堅持著初衷與理想。

蘇嘉全說，他從29歲在戒嚴時期當選國大代表踏入政壇開始，先後擔任過立委、縣長、內政部長、農委會主委、立法院長，到現在的總統府秘書長，30多年來，他曾面對無數次的政治攻擊，但是不管位處哪個職務，他從沒有因為營私舞弊，遭受司法調查。

蘇嘉全表示，民主國家裡面，不同政黨因為立場的不同相互對抗，是很正常的現象，但是絕不應該為了打擊敵對人士，走火入魔是非不分，媒體也不應未經查證，就隨之起舞胡亂批評。他敢大聲的說，他個人的一切都經得起檢驗，也歡迎檢驗，但是請不要把他的家族與親戚，當作惡意抹黑他的提款機，這樣的作法不但浪費社會資源，也顯示出攻擊者問政格調的低落。

蘇嘉全指出，他要正告國民黨、部分媒體以及有心人士，不要躲在言論自由的保護傘下，如果提不出實際證據，仍持續對他進行人格上的污衊，他不排除透過司法捍衛我的清白。

蘇嘉全 國民黨 司法

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