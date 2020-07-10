台將納入日本第2波開放入境名單？外交部：尚未定案

日經新聞報導，日本政府規劃第二波開放商務目的入境的國家，將包括台灣、中國大陸和南韓等10國；外交部發言人歐江安今天表示，經我駐日本代表處瞭解，日本政府對放寬境管措施仍在研議中，對於開放對象及入境後檢疫措施等，目前尚未定案。

據報導，日本政府這波計劃開放入境的國家，除了與日本往來密切的中、台、韓三國外，也包括新加坡、馬來西亞、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國和蒙古等與日本經濟關係深厚、疫情已緩和的亞洲諸國。

歐江安表示，經過我駐日本代表處瞭解，日本政府對放寬境管措施仍在研議中，對於開放對象及入境後檢疫措施等，目前尚未定案。我國已向日方表達盼能優先考慮對我國人開放，外交部將持續積極與日方聯繫溝通，並密切關注相關進展。