考試院人事全數過關 林淑芬不投考委票

立法院今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人黃榮村及副院長被提名人周弘憲都獲得65張同意票，皆獲立法院過半數立委同意，出任考試院正副院長，9位考試委員被提名人也都得到超過半數立委同意票數。

立法院會今天上午進行考試院人事同意權案投票，約9點開始領票、投票，11點截止，接著進行開票。

黃榮村和周弘憲皆獲65票同意票、3票反對票，考試委員被提名人吳新興、楊雅惠、王秀紅、姚立德、伊萬．納威、何怡澄和陳慈陽都獲得64票同意票、3票反對票，陳錦生和周蓮香則是獲得63票同意票、3票反對票、1票無效票。

民進黨立委從昨天下午5點起，就在議場外排班，確保今天能順利投票，上午也在議場內排隊等領選票。投票過程中，民進黨立委林淑芬只領正副院長的票，未領考試委員的票，民進黨團總召柯建銘投票時，不小心將票掉在地上。

開票前半小時，國民黨團進議場但未投票，多位國民黨立委手舉標語，高喊「反對政治酬庸」、「執政一套、在野一套」、「廢考監，拒投票」。台灣民眾黨團未進議場投票；時代力量黨團三位立委邱顯智、陳椒華、王婉諭進議場投票，三人都投下反對票。