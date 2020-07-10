開直播談林昶佐不回黨內 時力議員意外曝失戀：我被甩了

時代力量近期遭爆出人頭黨員風波，甚至有傳言指出立委林昶佐將重返時力，不過林昶佐則回應雖然有朋友邀請他回黨，但自己黨務之事無意願參與。對此，時代力量台北市議員林穎孟昨日（9日）在臉書專頁開直播，分享對林昶佐不回黨內的看法，但卻意外脫口自己已經失戀的消息，引起網友在留言區熱烈討論。

林穎孟在表示自己在看到新聞傳出林昶佐要回黨內時相當訝異，她說「林昶佐要回黨內，我想說什麼時候有這件事，林昶佐不會回黨內，為什麼不會回黨內，因為我看過他身心俱疲的樣子，所以他應該是不會回黨了，他也沒有這個想法要回黨內」，她表示林昶佐現在當一個無黨籍立委，每天都很開心，時常笑口常開，針對外界傳言，林穎孟也質疑「請問到底有人真的去求證過嗎」。

不過林穎孟卻意外脫口而出自己失戀的事，她在直播中表示和林昶佐說自己失戀了，對方很樂天，安慰她再去找一個，未料許多網友聽聞後，紛紛在留言區詢問她感情狀況，對此林穎孟則表示「不小心講出來，我剛剛說溜嘴了，我不會在大家面前哭」，而她也透露「就是我很想繼續下去，但沒辦法，我就是被甩了嘛」。

她表示「本來是想說要來結婚生小孩的，但是對方不想，沒辦法啊都沒辦法，別人不想，好難過喔別人不想，對方不想」，不過面對網友的瘋狂詢問，她也表示自己現在是一個出家的狀態，希望大家不要太熱情，這樣會嚇到她，現階段想要好好休養身體、思考人生的感情狀態。

最後，林穎孟也談到自己被質疑製造人頭黨員一事，她表示自己只有找親人或好友入黨，不曉得外界為何有此質疑，且黨內沒有任何人問過她這件事，她表示雖然黨中央已發聲明，但這種謠言已經使人受傷。