影／蔡英文宣布空勤加薪4萬 新進飛行員將月薪12萬起跳

蔡英文總統今天在內政部長徐國勇陪同下，視察空勤總隊台中駐地，並當場宣布自7月起幫空勤飛航人員加薪4萬元，且提高空勤人員與共勤機組員的鐘點費，希望能留住人才，照顧英勇的空勤人員。

內政部今日公布，全國100多名空勤飛行員每個月加薪4萬元，並提高空勤人員與共勤機組員的鐘點費，希望能留住人才，依空勤新進飛行員基本月薪8萬元，加薪4萬元，預估每人每月薪資至少12萬元起跳。

內政部指出，行政院已核定自今年7月1日起，空勤飛航人員每人每月加發4萬元獎金，並調高空勤機組人員每小時飛行鐘點費，飛航人員由原本的800至1000元，調整為1600至2000元；空勤修護人員由500元至750元，調整為1000元；其他機關隨機人員也由400元至600元，調整為750元，以利招募及留住人才。

蔡英文表示，空勤總隊成立16年以來，共已救援7100人，等於挽救7100個家庭，尤其投入森林火災搶救任務，大大減少火災的損失，對國家森林保育有重大貢獻。空勤人員冒很大的危險救援救災，政府應該也必須給大家更多鼓勵與保障，政府從今年7月1日起，對每一位空勤飛行員每月加發4萬元攬才留才獎金，同時調高空勤機組人員每小時飛行鐘點費，感謝空勤人員的付出。