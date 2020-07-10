2024有勝算？柯文哲：要當總統還要好好學習

台北市長柯文哲第二任期後要角逐2024總統大位，一直受到矚目，柯文哲上午出席「天下第一攤」頒獎活動時受訪，媒體問柯，2024比2020有勝算？柯說，不要去考慮個人的勝敗，要考慮怎麼做對台灣比較好，他明白講，要當總統還要好好學習，要準備的工作相當多。

昨天柯接受壹電視「十點上新聞」專訪時說，還是照這樣準備，準備選總統，就這樣去選，時間到，行就行，不行就算了，何必那麼在意。

近來柯文哲很多動作被解讀是要舷選總統鋪路、清理戰場，例如對《屠殺》一書作者伊森．葛特曼提告誹謗罪，處理大巨蛋。柯文哲說，葛特曼是這樣，以前就告他，該告還是要告，而且也不是昨天才去告，「葛特曼那實在是，有時候越想越氣」，他2014年就答應說將來出書一定會修正內容，結果沒有修，還拿來搞政治操作，這不告他怎麼可以？

至於大巨蛋是這樣，該處理還是要處理，總不能一個蛋爛在那裏。所以對他來講，都不會把大巨蛋當政績，他是來善後的。

媒體也問柯，疫情下堅持要辦雙城論壇，也是劍指2024？柯文哲說，今年是舉辦第11屆，他個人任內辦第6次，都已經辦這麼久，沒有理由停掉。