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國中小裝冷氣也要敢開 藍黨團：電費應中央專案補助

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
夏天來臨，隨氣溫逐漸飆高，高中以下學校教室是否全面裝冷氣成話題。行政院宣布2022年暑假前完成高中以下10萬間校舍班班有冷氣，未來每年還將編10億元補助電費。國民黨團今呼籲，中央政府對學校冷氣電費也應專案補助。記者周志豪／攝影
夏天來臨，隨氣溫逐漸飆高，高中以下學校教室是否全面裝冷氣成話題。行政院宣布2022年暑假前完成高中以下10萬間校舍班班有冷氣，未來每年還將編10億元補助電費。國民黨團今呼籲，中央政府對學校冷氣電費也應專案補助。記者周志豪／攝影

行政院宣布2022年暑假前完成高中以下10萬間校舍班班有冷氣，未來每年還將編10億元補助電費。國民黨團今呼籲，中央政府對學校冷氣電費也應專案補助。

國民黨團也宣布，將推國民教育法修法，將冷氣設備與支援的電力系統，增列為「必要教學設備」，所需經費由中央政府統籌支應；推高級中等教育法修法，規範高中職冷氣使用與維護費由教育部編列預算全額支應，以保障學生學習權益。

國民黨團副書記長林奕華表示，行政院宣稱未來將以統籌分配款中一般性補助高中以下學校每年10.2億元電費，在統籌分配款大餅沒有變大下，整體補助額度不變，將其中部分挪為補助電費，恐反影響其他補助款使用，應專案補助。

林奕華說，將高中以下校舍裝置冷氣入法，未來包含汰換、維修都由中央負擔。

國民黨立委呂玉玲與魯明哲表示，行政院將國中小冷氣設備裝設納入前瞻計畫，但最重要的是後續使用電費；現在很多學校冷氣是家長會出資，電費是使用者、家長付費，目前不敢買冷氣班級就是因有龐大冷氣電費，中央應全額補助電費。

國民黨立委徐志榮、鄭正鈐也說，行政院補助裝設冷氣，但冷氣使用涉及的電費問題，卻可能因每個班級學生家中經濟狀況不同，使用卡關，若電費問題中央不解決，政策恐淪畫餅充飢、望梅止渴，冷氣不是裝飾品。

國民黨立委廖國棟則指出，行政院政策沒有考慮到偏鄉，像台東縣關山與成功鎮，有的一個班級只有兩個學生，當電費由學校自己處理，甚至轉嫁學生，補助裝冷氣根本不是德政。

黨團書記長蔣萬安也說，偏鄉學生付不出電費，冷氣機最終只會成為昂貴裝置藝術，不應因為城鄉差距讓台灣淪為兩個世界，否則兩年後全國高中以下學校教室都裝冷氣，學生卻不敢開冷氣的情形將不會只是個案。

國民黨 行政院

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