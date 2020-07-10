立法院同意 黃榮村、周弘憲出任考試院正副院長

立法院今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人黃榮村獲得65張票同意票，副院長被提名人周弘憲獲得65張同意票，兩人皆獲得立法院過半數立委同意，出任考試院正副院長。

立法院會今天上午進行考試院人事同意權案投票，約9點開始領票、投票，11點截止，接著進行開票。

開票前半小時，國民黨團進議場但未投票，多位國民黨立委手舉標語，高喊「反對政治酬庸」、「執政一套、在野一套」、「廢考監，拒投票」。台灣民眾黨團未進議場投票；時代力量黨團三位立委邱顯智、陳椒華、王婉諭進議場投票，三人都對今天人事投下反對票。

【中央社／台北10日電】

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人黃榮村獲得立法院過半數立委同意，為考試院長；考試院副院長被提名人周弘憲也獲全體立委過半數同意，為考試院副院長。

立法院會上午進行考試院人事同意權案投票，約9時8分開始領票、投票，並在11時截止，隨即進行開票。

依中華民國憲法增修條文第6條規定，考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之；考試院組織法則規定，考試委員名額定為7人至9人，任期為4年。

另依立法院職權行使法規定，同意權之行使，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立法委員1/2之同意為通過。目前立委總數為113席，因此只要獲57張同意票，即為通過。