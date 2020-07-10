聽新聞
test
0:00 / 0:00
立法院同意 黃榮村、周弘憲出任考試院正副院長
立法院今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人黃榮村獲得65張票同意票，副院長被提名人周弘憲獲得65張同意票，兩人皆獲得立法院過半數立委同意，出任考試院正副院長。
立法院會今天上午進行考試院人事同意權案投票，約9點開始領票、投票，11點截止，接著進行開票。
開票前半小時，國民黨團進議場但未投票，多位國民黨立委手舉標語，高喊「反對政治酬庸」、「執政一套、在野一套」、「廢考監，拒投票」。台灣民眾黨團未進議場投票；時代力量黨團三位立委邱顯智、陳椒華、王婉諭進議場投票，三人都對今天人事投下反對票。
【中央社／台北10日電】
立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人黃榮村獲得立法院過半數立委同意，為考試院長；考試院副院長被提名人周弘憲也獲全體立委過半數同意，為考試院副院長。
立法院會上午進行考試院人事同意權案投票，約9時8分開始領票、投票，並在11時截止，隨即進行開票。
依中華民國憲法增修條文第6條規定，考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之；考試院組織法則規定，考試委員名額定為7人至9人，任期為4年。
另依立法院職權行使法規定，同意權之行使，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立法委員1/2之同意為通過。目前立委總數為113席，因此只要獲57張同意票，即為通過。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言