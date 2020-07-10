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總統大選政治獻金 蔡英文透支2400萬 韓國瑜結餘3000萬

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
2020大選，民進黨籍正副總統候選人蔡英文和賴清德政治獻金透支2413萬5237元。圖／本報系資料照
2020大選，民進黨籍正副總統候選人蔡英文和賴清德政治獻金透支2413萬5237元。圖／本報系資料照

監察院今公佈2020總統大選政治獻金收支結算表，民進黨籍正副總統候選人蔡英文、賴清德透支2413萬5237元，國民黨籍正副總統候選人韓國瑜、張善政政結餘3019萬5617元。

蔡賴配收入部分，總計5億6476萬1629元。包括個人捐贈3億3814萬8598元、營利事業捐贈1億6056萬9287元、政黨捐贈1萬4500元、人民團體捐贈644萬2000元、匿名捐贈5956萬5732元、其它收入2萬1512元。

蔡賴配支出部分，總計5億8889萬6866元。包括人事費用6791萬3244元、宣傳支出3億2586萬1233元、租用宣傳車輛429萬5657元、租用競選辦事處2920萬9856元、集會1億0179萬6817元、交通旅運659萬0742元、雜支2567萬0040元、返還捐贈2682萬5174元、繳庫26萬6340元、公共關係費用46萬7763元。

國政配收入部分，總計4億5631萬0823元。包括個人捐贈3億7112萬9494元、營利事業捐贈4526萬3389元、政黨捐贈600萬元、人民團體捐贈123萬0400元、匿名捐贈3267萬6370元、其它收入1萬1170元。

國政配支出部分，總計4億2617萬6206元。包括人事費用638萬8387元、宣傳支出3億8128萬6374元、租用宣傳車輛168萬3343元、租用競選辦事處93萬2371元、集會支出2351萬1551元、交通旅運340萬1994元、雜支739萬5366元、返還捐贈157萬6820元等。

親民黨候選人宋楚瑜、余湘收入總計3183萬4074元，支出為6187萬6751元，收支相抵後透支3004萬2677元。

韓國瑜 民進黨

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