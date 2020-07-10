答問卷都不肯 時力：考委被提名人不適任 將投不同意票

立法院今天將行使考試院長、副院長及考試委員人事同意權案。時代力量黨團總召邱顯智表示，由於沒有一位被提名人繳交問卷，因此將投下不同意票。

邱顯智說，一個月前黨團就已提出8題與考委職掌相關的問卷，但至今沒有任何一個人回覆，甚至一些被提名人在審查階段稱會繳交，最後也沒有，不知為何。

邱顯智指出，問卷問題單純，這些被提名人既然繳交問卷如此困難，似乎也沒辦法獨立的行使職權，所以黨團決議一致投下不同意票。時力黨團幹事長王婉諭說，沒有收到進一步資料作為檢視考委被提名人是否適任標準，且審查時間過短，所以只能投下不同意票。

時力黨團副總召陳椒華表示，審查時只是請考委被提名人回答問卷，卻無人回應，這樣的考委怎麼可能投同意票，非常遺憾蔡英文總統是提名這樣的考委。

時力問卷題目包括對廢除考試院制度態度、國家考試出現弊端該如何因應、是否支持容易過勞警察消防員組工會、如何建立友善新進國務人員轉調制度、軍公職酒駕問題如何處理等。