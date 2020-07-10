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中小學電費補助有前提 蘇貞昌：不浪費電、公平使用
行政院長蘇貞昌日前宣布兩年內全國國中小班班有冷氣，但在野黨認為中央應該要全額負擔冷氣費用。蘇貞昌今則提出冷氣電費補助兩個標準，第一是不浪費電、第二則是公平使用。
行政院去年十月宣布向山致敬政策後，蘇貞昌今視察大屯瀑布區溪流西側步道，鼓勵民眾走向山林。
蘇貞昌行前受訪被問到全國中小學安裝冷氣候的電費問題，他表示，學校裝冷氣，是為了讓孩子在安全舒適的環境學習，過去在蔡總統指示下，三年多編專案經費把全國危險教室都已經把安全拼圖完成，今年則宣布要用兩年時間讓全國，無論窮縣市、富有都市孩子都能在舒適環境學習，因此在校園做太陽光電、種樹、節能、減熱，也要教室有冷氣。
蘇貞昌說，相關經費都已經規劃好，希望地方政府、經濟部、教育部都配合，後年夏天前做好，而電費負擔也有規劃，朝向不浪費電、公平使用的情形下，經費將由政府補助。
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