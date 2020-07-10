追加2000億紓困債留子孫？蘇貞昌：沒有現在哪有未來

行政院昨宣布要紓困3.0將追加約2000億元的預算，但遭批評恐債留子孫。行政院長蘇貞昌今則表示，全國同舟一命，不但防疫要做好，紓困也要做好，很多國家為了受衝擊產業也大大追加預算比台灣多好多，政府得要幫困難中的產業走出困境，否則沒有現在哪有未來。

蘇貞昌今視察大屯瀑布區溪流西側步道短期環境改善辦理情形，行前接受媒體訪問。

紓困3.0遭在野黨質疑應該先通盤檢討過往的紓困預算再來談，蘇貞昌則表示，台灣防疫工作做得好，內需產業在國人走出來後已經情勢好轉，可是國際疫情依然不可測又險峻，以出口為導向的台灣，很多產業受衝擊，還是要大力補助助他們度難關，像是之前四成薪資的補助，達76萬多人領取補助，因此有76萬個家庭不會受衝擊，所以紓困要及時。

蘇貞昌表示，紓困3.0已經要求秘書長李孟諺等人會協同部會，就受衝擊的產業盤點，而這一切都有立院通過特別條例規定來依循，也會把錢花在刀口上。

至於外界質疑追加預算會否債留子孫，排擠其他建設。蘇貞昌表示，全國同舟一命，不但防疫要做好，紓困也要做好，很多國家為了受衝擊產業也大大追加預算比台灣多好多，台灣過去幾年蔡總統特別注重財政紀律，一直做得非常好，甚至於年度有賸餘，這次疫情衝擊，全世界都一樣，台灣除了防疫好，紓困最快到位，也要幫困難中的產業走出困境，否則沒有現在哪有未來。

不過行政院預計送出追加預算的時間，立法院這次臨時會恐來不及處理。蘇貞昌則說，紓困特別條例中有明白規定，預算送去立法院就可以先行動支，因為救急必須要及時。