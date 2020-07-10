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【今日最政點搶先看】考試院人事 陳亭妃會投黃榮村?

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
考試院長被提名人黃榮村。記者曾學仁／攝影
考試院長被提名人黃榮村。記者曾學仁／攝影

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立院投票：立法院今天上午將進行考試院人事同意權案投票。

朝野立委今天將針對考試院人事同意權案投票，國民黨團和台灣民眾黨團都已經表態，今天不會進場投票，時代力量黨團總召邱顯智則說，會進場投票，因為這是立委的職權。

進場投票的民進黨立委中，有幾位投票意向備受關注；有「鯨豚媽媽」稱號的考試委員被提名人周蓮香，被部分環保團體質疑她在國光石化開發案中，為開發方提出訓練白海豚轉彎的說法，沒有堅守保育立場，環團出身的洪申翰，和因為美麗灣開發案，成為黨內第一個跳出來反對台東前縣長黃健庭被提名為監察院副院長的林淑芬，是否會對周蓮香投下贊成票？

另外，陳亭妃7年前批評，卸任教育部長後轉任私校校長的考試院長被提名人黃榮村是「門神」，今天的態度也受矚目。

陳亭妃當年在教育文化委員會質詢時，點名黃榮村、楊朝祥等9位教育部退休高官，轉任私校當「門神」，成為學校拿到教育部教學卓越計畫補助款的保證，其中黃榮村擔任中國醫藥大學校長後，中國醫藥大學的教卓補助金額衝到全國第一。這樣的指控讓黃榮村深感受辱，氣不過的他當晚發出辭職聲明，表達強烈憤怒。

當年把黃榮村「罵走」的陳亭妃，今天會同意黃榮村出任考試院長嗎？若她同意黃榮村出任院長，未來陳亭妃若因為蔡英文總統表態廢考監，立院必須提出修憲案，而廢考監一向是民進黨的主張，屆時陳亭妃可能變成兩度「送」黃榮村離開職務的立委了。

投票 陳亭妃 考試院

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