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陳時中民調高 柯文哲：只要健保一加錢 馬上就倒了
台北市長柯文哲接受壹電視專訪，昨天晚間播出。提到台灣防疫英雄陳時中，柯文哲說，防疫成功是因為台灣醫療體系，本來體質就很好，但陳時中是一個在螢幕上看起來很穩定安全感的人。
對於現在陳時中的高民調，柯文哲說，陳時中還是要面對健保問題，因為台灣健保快破產，以前歷任健保署長只要說要加保費，每一個都下台，柯文哲說，「不管(陳時中)民意多高，只要一加錢馬上就倒了。」
至於防疫期間的鎖國政策，柯文哲說，現在台灣內部管制已經放鬆，所以只要邊境管制一拿開，感染就會進來，所以未來的幾個月時間，中央政府要怎麼去說服人民「放棄零確診」的迷思，一開始期望值拉太高，所以現在台灣一直處於鎖國狀態，但可以鎖多久？至少有觀光會展產業一定倒的。
柯文哲認為，防疫這一回事，不是只有防疫，後面整個經濟轉型到後面到紓困，經濟振興就開始亂了。
另外，柯文哲也提到，他最近看台灣入境管制很不喜歡，怎麼學生有一套、本國人有一套、商務人士一套，可是一個人會不會感染，不會因為他是身分的不同，實在是覺得很奇怪，這是哪門子的管制方式？如果是他的話，就是一進來先集中到防疫旅館，集中個五天。
對於陳時中的酒店舞廳防疫政策，柯文哲說，後來人全部跑到KTV、汽車旅館，所以政治還是要求一個務實，不要打高空。柯文哲也批評，酒店舞廳戴口罩、梅花座、還要保持社交距離，「這個講的人，怎麼自己不會覺得不好意思？」
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