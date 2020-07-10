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考委人事同意權 綠委防突襲守議場

聯合報 / 記者蔡佩芳蔡晉宇周志豪徐偉真／台北報導
立法院昨審查第十三屆考委被提名人資格，伊萬．納威（左至右）、陳慈陽、何怡澄、姚立德、周蓮香接受詢答。記者林伯東／攝影
立法院昨審查第十三屆考委被提名人資格，伊萬．納威（左至右）、陳慈陽、何怡澄、姚立德、周蓮香接受詢答。記者林伯東／攝影

國民黨傾向不投票 凸顯提名無正當性

立法院臨時會今將處理考試委員人事同意權案，由於民進黨在立院擁有過半優勢，人事案可望全數過關。國民黨傾向不投票，凸顯提名無正當性；但民進黨仍高度警戒，國民黨是否再次占領議場，動員立委看守，嚴防各種突發狀況。

昨日審查會，國民黨立委陳以信、李德維都將砲火指向被提名人吳新興，質疑其曾任國統會研究委員，支持和平統一，卻在二○○○年政黨輪替後加入民進黨。

吳新興說，國號一直都是中華民國，沒有台獨問題，「中華民國台灣」本來就是主權獨立的國家。國策一直都是反共、反對兼併台灣，他也不認為民進黨是台獨黨。

陳以信詢問吳新興有沒有「九二共識」，吳新興說，九○年代早期兩岸有會談，但最後卡住，對岸提出一中原則概念，我國無法接受，最後解決之道就是各自表述。陳以信問當時確有「一中各表」？吳新興說，「一中各表」是後來的形容。

陳以信摘要吳新興一九九五年的著作，內容提到「一中各表」，兩岸「採取各說各話的務實立場，及共同的努力之後，總算化解兩會自一九九一年開始對話後僵局。」吳新興先推說是總統府文書內容，被指正是他的著作，又說「的確有點忘掉了，十幾年前的事，你現在考我的記憶力。」

吳新興是這次被提名者中，唯一有黨籍者，卻未宣示會退出民進黨，只說會依照民進黨相關規定，「我還沒有想到這個問題」。

有「鯨豚媽媽」之稱、卻遭環團反對提名的台大教授周蓮香也被立委關切。周蓮香表示，她在國光石化案中是球員，不是裁判，環團反對她超過十年，環評案溝通過程中造成很多誤會。

民眾黨喊廢考監拒投票 時力將再討論

立法院昨審查第十三屆考委被提名人資格，為確保今天順利行使人事同意權，民進黨立委在議場外排班，避免國民黨占領議場。記者林伯東／攝影
立法院昨審查第十三屆考委被提名人資格，為確保今天順利行使人事同意權，民進黨立委在議場外排班，避免國民黨占領議場。記者林伯東／攝影

國民黨今早將舉行黨團大會，傾向不投票來凸顯提名無正當性；時代力量也會留待進場前再討論決定，民眾黨團則已決定不進場投票，用行動表達廢考監的明確立場。但昨日下午，國民黨團幹部曾前往議場「勘查地形」，民進黨團憂心國民黨團將再度杯葛議事，提升「戰備」。

吳新興 民進黨 國民黨 陳以信 一中各表 民眾黨 時代力量

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