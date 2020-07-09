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柯文哲：任期制政治穩定 習近平權力一把抓更慘

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲接受壹電視主持人陳雅琳專訪。圖／擷取自壹電視直播畫面
台北市長柯文哲接受壹電視主持人陳雅琳專訪。圖／擷取自壹電視直播畫面

港版國安法通過，台北市長柯文哲說，1997年香港回歸，當時鄧小平保證說「馬照跑、舞照跳」、50年不變、「港人治港、高度自治」，不過從反送中到現在的港版國安法，就很很清楚，一切都沒有了。

台北市長柯文哲接受壹電視專訪大談香港局勢及兩岸關係，柯文哲說，港版國安法不受香港人歡迎，蔡英文2020大勝很大的理由，也就是從反送中開始，台灣人看香港看到心驚膽顫，已經到反中情緒。

主持人陳雅琳也問柯文哲，是否對北京還有一點幻想？柯文哲說，不用幻想，他只是告訴北京說「你要認清你的問題」。

柯文哲說，其實習近平幹的事，2000年前秦始皇就幹過，秦始皇也幻想，他會長生不老，但不會嘛。柯說，所以有任期制好辦，但沒有任期制，人民就會想說「沒有發動政變把你幹掉，大家都不能換政府。」所以有任期制反而讓政治比較穩定，不要以為權力一把抓，權力一把抓更慘。

柯文哲說，北京政府要去思考，怎麼把自己搞成這樣子？北京政府如果有一點民主素養就算了，問題就是沒有，北京只會思考說「我要怎麼控制香港？」所以面對問題是解決問題的第一步，結論就是結果決定一切，還是要面對。

至於北市府即將舉辦台北上海雙城論壇，柯文哲說，台北上海雙城論壇過去都有一直辦，現在差不多時間快到了，原則上該辦還是辦。

柯文哲說，去年他去上海及崑山，崑山台商就有十萬人，不可諱言，台灣人在大陸還是相當多，即使政治上非常對立，經濟經貿上，還是往來很密切，尤其大陸去年還是占台灣外貿的30%、出口40%、進口20%，經貿往來很密切。所以即便美蘇在冷戰最激烈的時候還是有交往。柯表示，有交往才有善意，有善意才有交流，所以就該辦的辦。

柯文哲說，他也是按照總統蔡英文就職典禮講的話，「和平、對等、民主、對話」，會照標準做，政治上也不需要什麼屈服的動作，就照過去的標準，照對等尊嚴。

尤其兩岸城市的交流，也沒有牽涉到很高層次的政治意識形態，如果大家都把它定義成兩岸城市的交流，處理一些民生問題，那也還好辦。

柯文哲 港版國安法 香港回歸

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