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2024挑戰大位 柯文哲：現階段要選贏的機會低
台北市長柯文哲接受壹電視專訪，今天晚間播出。對於2024挑戰總統大位，柯文哲專訪時提到，現階段他要選得贏的機會很低。柯文哲說，之所以選贏機會低，是因為要贏對手8%很難。
柯文哲說，從2020大選他就很清楚，選舉要純粹靠個人聲望這樣贏很難，尤其2018年他也發現，除非一開始先領先8%，才有機會，因為他估計過，藍綠動員能力可以達到4%，不然選戰到最後，藍綠一動員，藍這邊拉4%，綠那邊拉4%，就掉下去。
柯文哲也提到，2020大選蔡英文贏得817萬票，還有2018的高雄市長韓國瑜，都證明台灣已經開始進入極端政治時代，所以他現在就是心情上都很輕鬆，就是每天正常工作，每天準時搭公車出發，做自己想做的事，時間到行就行，不行就算了，何必那麼在意。
對於選總統？柯文哲也在專訪時，引用老子說法，「生而不有、為而不恃、功成而弗居」，就是「不是要占為己有、做的不一定要依靠它、有功也不一定要居功」，還是照這樣準備。
柯文哲也提到，過去選戰所有媒體這樣打，他要選贏也不容易，加上最後的政黨動員，他不太喜歡跟人家一樣用那種選舉方式。
另外對於大巨蛋即將全面復工，主持人陳雅琳問柯文哲，是否2020的柯文哲打臉2015的柯文哲？柯文哲說，很多人以為大巨蛋是因公安問題停工，錯，大巨蛋是因不按圖施工被停工。柯說，當年那個等於是超級大違建的超級大違建，現在按圖施工，所以可以讓它繼續。
柯文哲說，常有人跟他說，他兩任任內，大巨蛋總是要有個發展，總不能一個廢鐵還在那邊，會影響選總統？但柯說，他們就是來善後，就是儘量做，儘管不能讓每個人都滿意，但就是憑良心，按部就班。
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