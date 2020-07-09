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高院二審停止執行廢止立案 婦聯會感謝司法護憲

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會聲請停止執行，最高行政法案裁定除不得再用政治團體名義收受政治獻金外，其餘均停止執行確定。圖／本報資料照。
「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會聲請停止執行，最高行政法案裁定除不得再用政治團體名義收受政治獻金外，其餘均停止執行確定。圖／本報資料照。

內政部要求婦聯會「不轉型成政黨就解散」的行政處分，最高行政法院今天二審駁回內政部的抗告，亦即在本案訴訟確定前，婦聯會不用被廢止及清算。

婦聯會指出，內政部4月27日廢止171個政黨及42個政治團體立案並命清算財產一事，嚴重影響人民受憲法保護的表達自由、結社權、生存權、及財產權。

婦聯會感謝最高行政法院衡量內政部原處分的執行，將對婦聯會立即發生不可逆、且無法以金錢補償的的法律效果及相關損害，並肯認婦聯會基於結社自由以政治團體積極參與經濟、社會及政治等事務功能的法益後，維持北高行停止執行的裁定。

法界人士分析，行政法院對清算處分判定「暫停執行」的案例極為稀少，婦聯會半年來的積極抗爭，確實達到效果。

婦聯會主委雷倩表示，最高行今日的裁定，不但維護了民主制度中核心的結社自由，更鞏固了法治國的重要基礎，充分發揮司法護憲的功能。婦聯會將珍惜機會， 在此基礎上，求生存、求發展、爭名譽，繼續服務國家社會。

婦聯會 內政部 雷倩

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