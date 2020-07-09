蘇揆向機械業者送暖 「窮盡一切力量跟大家共度難關」

行政院長蘇貞昌下午出席台灣機械工業同業公會會員代表大會，他表示，紓困2.0已讓台灣相當程度穩住，但因出口受衝擊關係，相關產業都還是在困難中，可預見還有一段困難時期，在蔡總統指示下，紓困3.0要在兩周內，把相關的預算要編出來，政府沒有忘記，會窮盡一切力量跟大家一起度過難關。

防疫國家隊中，台灣工具機業者居功厥偉，因此，蘇貞昌今天陪同蔡英文總統出席機械工業同業公會會員大會，特別在致詞一開始說，「通常總統講完話我就不講，因為就照總統講的來做就好啊」，但是今天破例，因為在疫情最嚴重時候，機械公會的各位先進，工具機口罩國家隊及所有相關團隊的幫忙，讓台灣在最需要口罩的時候，從一天188萬片到2000萬片，他當時答應在各位開大會時會前來致謝，所以今天特別前來鞠躬敬禮，謝謝大家。

蘇貞昌說，蔡總統就任以來，政府花相當多的預算經費，比如，從精密機械到智慧機械，政府投入150億元，政府很認真結合業者一起來為台灣向上躍進，他去年受總統指派扛下這個重擔，第一份公文就是上太空第三期的十年計畫，要再投入250億元，太空的相關製造產業就是各位工會的會員，因為各位在各個領域的幫忙，「不但在地球上有一席之地，在太空我們也很爭氣」。也因為13000多家業者大家一起努力，政府和大家一起努力，已經連續三年破兆產業，真的可以說因為各位的努力，才能成績亮麗。

蘇貞昌向在場業者表示，在武漢肺炎衝擊下，在世界已經超過1200萬人確診，已經50幾萬人死亡，只有台灣，「因為各位的幫忙，口罩不恐慌，還能夠捐給國外」，連白宮高級官員臉上都戴著Made in Taiwan的口罩，台灣在這次防疫工作中，被世界肯定，被人人誇讚，很多人趕著要回來台灣，全世界認為台灣是亂世中的福地，也因為有各位一起努力，才能做出成績。

蘇貞昌說，現在因為國外疫情仍然險峻，前途未明，因此，出口收到相當大的衝擊，紓困2.0已經讓台灣相當程度穩住，但因為出口受衝擊的關係，相關產業尤其在做各位所屬的都還是在困難中，而且可預見的，會還有一段困難的時期，因此政府在蔡總統指示下，紓困3.0要在兩個禮拜內，把相關的預算要編出來，經過行政院通過送立法院，無論是薪資補貼、人才留住的補助等，政府一定盡全力來幫忙，希望各位是同一國，我們是同舟一命，各位過去打下亮麗成績，增加國家稅收，做很多努力，現在碰到很多困難，政府沒有忘記，政府窮盡一切力量來度過難關，給大家加油。

對於公會理事長柯拔希呼籲政府在關稅和匯率上有所調整，蘇貞昌說，央行是獨立機關，匯率有計算的公式，他作為行政院長不敢一句話斷下去，仔細聽完理事長的話，他知道是要唸給總統聽，「我也聽下來了」，經濟部長王美花是央行理事，王美花也可以央行相關會議上表達意見，他會特別把理事長的話拿給央行總裁看，大家對總統有所期待，希望政府在艱難時刻可以特別注重，「我不敢答應一定會怎樣，但一定把各位意見詳細盤點、斟酌」，看怎麼樣能最好。相關還有很多該做的。

蘇貞昌最後還說，他一直很想讓台灣更更壯，更撐得住，「我們沒地方去，不要像香港那樣就淒慘了」，所以只好大家更拚命，政府要替大家做事情，跟大家一起做，才能度得過。