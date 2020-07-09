向工具機國家隊致謝 蔡總統允政府會用行動力挺

蔡英文總統下午出席台灣機械工業同業公會會員代表大會，她說，即使業者很努力，技術持續進步，但因疫情關係，外銷訂單還是有所流失，不過，政府全力支持機械業發展的決心，今年已編列特別預算，追加1500億，進行紓困2.0方案，也將在短期內提出紓困3.0方案，政府絕對會永遠跟產業站在一起，也會用行動來相挺。

蔡總統致詞時表示，台灣剛剛挺過了疫情的挑戰，同時也完成了很多不可能的任務。其中大家印象最深刻的，就是口罩國家隊。

蔡總統指出，這不是單一廠商能完成的，而是所有夥伴共同投入的結果。超音波業者把關鍵零組件優先提供給口罩機使用。工具機業者自動自發，投入口罩機組裝。還有口罩製造商不眠不休地投入三班制的生產，把日產能從180萬片提升到超過2千萬片。她要代表所有國人，再次向所有機械業的朋友，獻上最深的感謝。

蔡總統表示，機械業整體產值也已經連續3年突破兆元，是台灣實力非常堅強的兆元產業。除了要感謝所有機械業先進的努力，也要感謝公會這麼多年來，全心推動產業發展，一直扮演業界跟政府最好的橋梁。她今日前來，除了向所有機械公會會員致謝，也要再次表達政府全力支持機械業發展的決心。

蔡總統表示，從推動五加二產業創新以來，智慧機械就是成長最快，也是最有潛力的一個項目。理事長柯拔希提出萬機聯網上雲端的建議目標，政府也在推動智慧機上盒計畫，預計到2022年，可以達成將近萬台新舊機台聯網，相信會大幅提升中小企業智慧化、數位化的生產能量。

蔡總統說，我們既有的生產鏈，加上新的數據整合應用，就可以在最短時間，量身打造更彈性、更有智慧的客製化生產線。未來甚至可以做到整線、整廠輸出，再配合新南向政策，台灣智慧機械的競爭優勢，就可以持續強化。

蔡總統表示，為了全力推動智慧機械發展，政府也把智慧化解決方案導入企業，協助產業轉型升級，布局高階市場，目前成果也已經逐漸浮現。包括機械廠商喬崴進科技、公準精密工業公司，還有自動化廠商盟立自動化公司，都已經開始切入航空加工領域，也為整個機械產業打開一片新的藍海。

蔡總統還表示，政府會持續投入資源，鬆綁法規，協助產業強化體質，為產業打造最豐沛的國際競爭力。在法規部分，去年完成產業創新條例的修法，針對智慧機械的投資，提供租稅上的優惠，也積極推動投資台灣三大方案，協助更多的產業和資金回流，目標就是要把台灣打造成亞洲高階製造及研發中心。

蔡總統說，目前已促成25家機械業回台，帶動495億元的投資。同時，也有越來越多世界級的國際大廠來台增加投資或進行新的投資案。這些國際級的技術，加上我們已經相當完善的產業聚落，可以說是強強相加，絕對會全面提升我們的產業實力。

總統說，即使我們台灣的業者很努力、技術也持續進步，但因為疫情的關係，外銷訂單還是有所流失。今年2、3月，政府已經編列特別預算，追加1,500億，進行紓困2.0方案，編列薪資補貼和一次性營運資金補貼，除了希望協助勞工穩定就業，也希望給大家多一些支持。

總統指出，雖然台灣的疫情穩定，但是國際上疫情持續在延燒，政府了解業界的困境。今日行政院長蘇貞昌、政務委員龔明鑫也在現場，他們已經很密集的在討論，與大家一起度過難關的協助方案，將會在短期內提出紓困3.0方案。請大家放心，政府絕對會永遠跟產業站在一起，也會用行動來相挺。