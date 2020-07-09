婦聯會第一戰勝！未轉型政黨遭廢止 法院判暫停執行

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會向法院聲請停止執行，一審權衡公私益後，認為應以婦聯會會員結社自由、表現自由為優先保護對象，裁定除不得再用政治團體名義收受政治獻金外，其餘均停止執行。案經抗告，最高行政法院今駁回確定。

意即，在本案訴訟確定前，婦聯會暫時不用被廢止及清算。

政黨法兩年緩衝期屆滿後，內政部去年兩度行文婦聯會，並下達最後通牒，限令婦聯會在今年4月26日前要依政黨法轉型為政黨，否則將予以解散，財產依法清算。由於婦聯會沒在期限內轉型，內政部已發函廢止立案並命進行清算。

婦聯會收到內政部正式廢止立案的行政處分後，今年5月11日號召各地社福團體，創立70年來首度上街頭抗議，再轉往北高行遞狀，求司法開啟一線生機。

一審衡量公私益比重後裁准聲請。內政部不服抗告，最高行表示，憲法保障人民結社自由，除保障人民得以團體形式發展個人人格外，更有促使具公民意識人民，組成團體以積極參與經濟、社會及政治等事務功能。

原處分一旦執行，依規定應予解散而必須進入清算程序，其法人人格僅於清算必要範圍內，視為存續，僅能為了結現務及便利清算行為，其權利能力受限制，就婦聯會而言，自有急迫情事。

清算程序進行，將導致婦聯會法人格消滅，清算程序完結後賸餘財產，則歸屬於國庫，婦聯會基於憲法所賦予結社自由所成立的政治性團體，將因原處分執行，而使其無法繼續參與經濟、社會及政治事務，屬即刻發生且有其不可回復性，也不可能透過金錢予以補償。

最高行指出，原審認原處分執行確實具備行政訴訟法第116條第3項本文規定「執行將發生難於回復之損害」及「急迫」該等積極條件，自無不合，應予駁回。