快訊

【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦聯會第一戰勝！未轉型政黨遭廢止 法院判暫停執行

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會聲請停止執行，最高行政法案裁定除不得再用政治團體名義收受政治獻金外，其餘均停止執行確定。圖／本報資料照。
「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會聲請停止執行，最高行政法案裁定除不得再用政治團體名義收受政治獻金外，其餘均停止執行確定。圖／本報資料照。

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會向法院聲請停止執行，一審權衡公私益後，認為應以婦聯會會員結社自由、表現自由為優先保護對象，裁定除不得再用政治團體名義收受政治獻金外，其餘均停止執行。案經抗告，最高行政法院今駁回確定。

意即，在本案訴訟確定前，婦聯會暫時不用被廢止及清算。

政黨法兩年緩衝期屆滿後，內政部去年兩度行文婦聯會，並下達最後通牒，限令婦聯會在今年4月26日前要依政黨法轉型為政黨，否則將予以解散，財產依法清算。由於婦聯會沒在期限內轉型，內政部已發函廢止立案並命進行清算。

婦聯會收到內政部正式廢止立案的行政處分後，今年5月11日號召各地社福團體，創立70年來首度上街頭抗議，再轉往北高行遞狀，求司法開啟一線生機。

一審衡量公私益比重後裁准聲請。內政部不服抗告，最高行表示，憲法保障人民結社自由，除保障人民得以團體形式發展個人人格外，更有促使具公民意識人民，組成團體以積極參與經濟、社會及政治等事務功能。

原處分一旦執行，依規定應予解散而必須進入清算程序，其法人人格僅於清算必要範圍內，視為存續，僅能為了結現務及便利清算行為，其權利能力受限制，就婦聯會而言，自有急迫情事。

清算程序進行，將導致婦聯會法人格消滅，清算程序完結後賸餘財產，則歸屬於國庫，婦聯會基於憲法所賦予結社自由所成立的政治性團體，將因原處分執行，而使其無法繼續參與經濟、社會及政治事務，屬即刻發生且有其不可回復性，也不可能透過金錢予以補償。

最高行指出，原審認原處分執行確實具備行政訴訟法第116條第3項本文規定「執行將發生難於回復之損害」及「急迫」該等積極條件，自無不合，應予駁回。

婦聯會 內政部

延伸閱讀

黨產會引74次分撥會議 婦聯會駁蓄意誤讀倒果為因

婦聯會：新集權體制下 還有「強而有力的在野黨」嗎？

黨產條例釋憲案明言詞辯論 婦聯會聲請大法官迴避

婦聯會生存戰 雷倩：釘子抗大象 寸步不讓

相關新聞

婦聯會第一戰勝！未轉型政黨遭廢止 法院判暫停執行

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會向法院聲請停止執行，一審權衡公私益後，認為應以婦...

支持廢考試院 考委陳慈陽：考試院是人事行政一部分

朝野對廢除考試院與監察院有共識，但民進黨政府仍提名下屆考試委員送立院行使同意權。獲提名連任的考委陳慈陽今在立院表示，考試...

向工具機國家隊致謝 蔡總統允政府會用行動力挺

蔡英文總統下午出席台灣機械工業同業公會會員代表大會，她說，即使業者很努力，技術持續進步，但因疫情關係，外銷訂單還是有所流...

機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值 蘇揆允向央行反應

台灣機械工會同業公會下午舉行會員代表大會，機械公會理事長柯拔希當面向蔡英文總統請命，他表示，匯率與關稅是台灣機械出口的兩...

日媒：台設索馬利蘭代表處 牽制中國稱霸非洲

台灣與東非索馬利蘭將互設代表處，日媒認為台灣此舉可能是想牽制中國「稱霸非洲」的動作，並多少在非洲提高影響力

中醫改台醫？ 醫界：不如改稱國醫

「與其改成台醫，不如改成國醫，讓國家更重視中醫！」中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚9日在記者會上表示，中醫是中華傳統經過千年以來，不斷實證的醫學，雖然改名不是主要問題，但如果要改還不如改成國醫...

大法官呂太郎前往蔡英文總統官邸 民間司改會：不贊同

「陪審參審一併試行推動大聯盟」昨下午在立法院大門口前舉辦「回應蔡英文總統-否定別人看法的價值？是誰？」記者會。聯盟認為，...

遭多個環團反對出任考委 周蓮香：溝通過程中有誤會

多個環保團體反對有「鯨豚媽媽」稱號的台大教授周蓮香出任考試委員，周蓮香今天表示，她在國光石化的案子中是球員角色，不是裁判...

蔡總統、蘇貞昌出席機械工會會員大會 遇樂生人士抗議

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌下午出席台灣機械工業同業公會會員代表大會，在蔡總統致詞結束後，站在媒體採訪位置的一位年輕女性，...

洪秀柱：民進黨正推向納粹之路

國民黨前主席洪秀柱主持的「護憲保台論壇」邁入第十集，洪本次以遣返東南衛視台的駐台記者為引，邀請資深評論員黃智賢，探討台灣...

辭去台南副市長職務去幫賴清德？王時思：想太多了

台南市副市長王時思預計15日辭去職務，返回台北原住所休息，消息一傳出，外界揣測王過去被視為賴清德擔任台南市長期間的得力助...

港國安法牽涉台 政院：討論是否提醒或規範公務員赴港

港版國安法施行細則公布，部分牽涉台灣。行政院發言人丁怡銘今在行政院會後記者會表示，政府將討論是否進一步提醒或規範公務員赴...

熱門新聞

柯文哲甩大巨蛋燙手山芋 當年五大弊案全出清

沈榮津強調沒施壓唐榮案 孫大千：鬼月還沒到就鬼扯

退出才知政黨奧援的好 黨內人士：林昶佐有意重返時力

不負責！巴西總統確診後開記者會脫口罩 記者協會喊告

獨／時力人頭黨員風波 幕後藏鏡人直指林昶佐

美國新冠確診超過300萬人 川普堅持秋天復學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。